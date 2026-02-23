Severočeské město po 30 letech přijde o místní infokanál v kabelové televizi

Městská televize MiTEL TV v Mimoni na Českolipsku ukončí od 1. března vysílání prostřednictvím kabelových rozvodů a bude pokračovat pouze online na YouTube, sociálních sítích a webových stránkách.
Městské kabelové rozvody v minulosti odkoupila společnost Nej.cz. Ta se před několika lety stala součástí telekomunikační divize PPF, zákazníky přebral operátor O2 a infrastrukturu společnost CETIN.
Podle starosty Mimoně Petra Krále město kabelové vysílání rušit nechtělo. „Není to naše rozhodnutí. Je to rozhodnutí provozovatelů kabelových sítí, kteří koupili Nej.TV. Tito se rozhodli, že už nebudou poskytovat svoje služby pro naši televizi,“ uvedl Král.
Jádrem sporu je podstata využívané infrastruktury. Zatímco zákon o vysílání ukládá provozovatelům klasických kabelových systémů povinnost vyhradit jeden kanál pro místní program (§ 54 vysílacího zákona), pro internetové televizní služby to neplatí. A provozovatel podle Krále argumentoval právě tím, že už není klasickou kabelovou televizí, ale internetovou platformou. „Zákon v České republice neřeší internetové platformy, řeší jenom kabelové televize. Oni toho využili,“ popsal starosta.
Město situaci právně konzultovalo a dospělo k závěru, že šance na úspěch v případném sporu by byla minimální.
MiTEL TV bude nově dostupná výhradně přes internet. Diváci budou moci sledovat pořady o Mimoni a okolí, záznamy zastupitelstva i reportáže z městského dění na YouTube a sociálních sítích, kde televize vysílá už několik let. Podle Krále nová koncepce umožní i živé přenosy akcí, například vánočního rozsvícení stromečku, které dosud kabelová televize nenabízela.
V současné době město vlastní televizi přes příspěvkovou organizaci Kultura Mimoň. Je koncipovaná jako klasický městský infokanál, kde se reportáže opakují ve smyčce.