Seznam chce po Googlu devět miliard kvůli zneužití postavení Androidu. Nahrává mu rekordní pokuta EU za sto miliard

Největší česká internetová společnost Seznam.cz bude požadovat devět miliard korun po společnosti Google, respektive její mateřské skupině Alphabet. Jde o součást snahy náhrady škody způsobené porušením soutěžních pravidel. Seznamu nahrává aktuální soudní rozhodnutí v rámci evropského trhu, kvůli němuž Google bude muset zaplatit rekordní sankci.
Soudní dvůr Evropské unie minulý týden potvrdil pokutu ve výši 4,125 miliardy eur (asi sto miliard korun) pro společnost Google. Pokuta byla Evropskou komisí vyměřena už v roce 2018 za zneužívání operačního systému Android k potlačení konkurence ve oblasti internetového vyhledávání. Sankce byla původně o něco vyšší, byla ale o pět procent snížena.
Google podle soudu stanovoval podmínky výrobcům chytrých telefonů a tabletů s Androidem tak, aby ve výchozím nastavení zvýhodňovali webový vyhledávač Google a webový prohlížeč Chrome.
Rozhodnutí soudu přivítal právě Seznam.cz, konkurent Googlu na zdejším trhu. Seznam byl vedlejším účastníkem řízení před Evropským soudním dvorem.
“Rozhodnutí má význam nejen z hlediska veřejnoprávního prosazování soutěžního práva, ale také pro soukromoprávní vymáhání náhrady škody způsobené porušením soutěžních pravidel. Společnost Seznam.cz požaduje po společnostech Google a Alphabet náhradu škody přesahující devět miliard korun právě na základě nároku, že protiprávní praktiky společnosti Google na trhu s Google Android významně omezily možnost společnosti Seznam rozvíjet a distribuovat své vyhledávací a další služby na mobilních zařízeních v České republice. Dnešní rozhodnutí Soudního dvora EU je v tomto sporu velmi důležitým a pozitivním milníkem,” uvedla mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová.