Seznam.cz chystá vlastní konkurenci WhatsAppu či Facebook Messengeru

Internetová firma Seznam.cz vyvíjí vlastní komunikační službu. Půjde o obdobu komunikátorů jako je Facebook Messenger či WhatsApp. Pracovní název služby je Seznam Messenger, datum spuštění ještě není jasné.

Vývoj služby Lupě potvrdila mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová: „Seznam Messenger je služba ve vývoji, která bude fungovat jako webový widget i mobilní aplikace. Jedná se o chatovací nástroj podobný těm, které jsou na trhu běžně dostupné,“ řekla.

Má Seznam šanci uspět se svým messengerem? Ano, určitě je to dobrý nápad

Ano, ale asi jen u českých uživatelů

Ne, v konkurenci jiných služeb nemá šanci

„Důvodem vývoje tohoto produktu je fakt, že naši uživatelé odchází ze seznamáckých služeb komunikovat o tématech, která s námi mohou souviset (zpravodajství, počasí, zábava, nový byt apod.), na jiné platformy. Díky vlastnímu Messengeru uživatele ještě více zapojíme do ekosystému Seznamu. Jedná se o nástroj pro komunikaci mezi lidmi, který navíc přinese instantní spojení se stovkami tisíc firem a řemeslníků,“ dodala.

Chystaná aplikace zapadá do strategie Seznamu udržet uživatele co nejvíce ve vlastních službách a motivovat je k tomu, aby je používali přihlášení ke svému účtu na Seznamu. Souvisí to s blížícím se koncem podpory cookies třetích stran v prohlížeči Google Chrome, který podle očekávání výrazně promění online reklamní trh.

Ještě v letošním roce firma plánuje uvést také několik placených služeb. „Kromě Seznamu bez reklam půjde třeba o Mapy.cz Premium, chystáme také produkt, který bude určitou obdobou Hero Hero nebo jiných platforem v rámci blogovací služby Médium, kdy budou moci zajímaví autoři monetizovat svůj obsah. Placených produktů bude přibývat,“ řekl v nedávném rozhovoru pro Lupu člen představensta Seznamu Ondřej Krišica.

