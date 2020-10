Seznam.cz, DuckDuckGo a další si u Evropské komise stěžují na Google

Jeden americký, tři evropské a jeden český webový vyhledávač napsaly dopis Margrethe Vestager, která dohlíží na antimonopolní situaci v rámci Evropské komise, aby sjednala schůzku se zástupci společnosti Google. Pětice menších konkurentů se domnívá, že Google, respektive mateřský Alphabet nadále nepostupuje dostatečně v otevírání mobilního operačního systému Android.

Google umožňuje uživatelům u nových zařízení s Androidem nastavení výchozího webového vyhledávače. Zareagoval tak na pokutu ve výši 4,3 miliardy eur od Evropské komise. Americký gigant zvolil princip uzavřené aukce, a to na čtvrtletní bázi. Provozovatelé prohlížečů mohou soutěžit o to, kdo se v seznamu pro výběr výchozí služby v Androidu v daném období objeví. Jde o takzvanou choice screen.

Jak jsme na Lupě psali, v prvním čtvrtletím období se ve výběru objevily vyhledávače DuckDuckGo, Info.com a náš Seznam.cz. V aktuálním období DuckDuckGo chybí a místo něj se objevil PrivacyWall. Pro české uživatele je co do kvality ze současné nabídky relevantní pouze Seznam.

Na Lupě jsme celý systém označili tak, že funguje, aby se Evropská komise nažrala a Google zůstal celý. DuckDuckGo nedávno vydal článek, v němž systém aukce kritizuje s tím, že musí být nahrazen.

Kritika i z Česka

Dopis eurokomisařce Vestager v kritice Googlu pokračuje. Do Bruselu ho společně poslaly vyhledávače DuckDuckGo (Spojené státy), Ecosia (Německo), Li­lo, Qwant (oba Francie) a český Seznam.cz.

“Google vám pravidelně posílá informace o jeho pay-to-play (zaplať a funguj) aukci, ale zdá se, že nedostáváte kompletní nebo přesné informace,” stojí v dopise. “Píšeme, abychom požádali o třístranné setkání s vaší kanceláří, námi a společností Google, a to s cílem nastavit efektivní preferenční nabídku.”

Seznam poskytl Lupě své podrobnější stanovisko. “Program choice screen bohužel postrádá jakoukoliv transparentnost. Účastníci nemají k dispozici v podstatě žádná data, na jejichž základě by mohli vyhodnotit efektivitu svého zapojení do programu. Navíc, choice screen funguje pouze na mobilních telefonech Android, které byly vyrobené od března letošního roku. Většina trhu s Android zařízeními tak možnost choice screen nemá,” uvádí mluvčí společnosti Aneta Kapuciánová.

“Domníváme se, že implementace opatření, která Google zavedl po rozhodnutí Evropské komise, neodpovídají původnímu předpokladu. Z neformálních rozhovorů s výrobci mobilních zařízení víme, že prohlížeč Chrome je stále součástí licence, kterou mají OEMs od Google pro svá Android zařízení. Balíček svých aplikací, včetně Chrome, Google výrobcům nabízí v podstatě za stejnou hodnotu, jako kdyby v ní Chrome nebyl. A právě to je v rozporu s původním předpokladem, kdy Chrome měl být poskytovaný nad rámec platné licence za poplatek. OEMs tak nemají jediný důvod nahrazovat Chrome jinými poskytovateli fulltextového vyhledávání. Tento názor nezastáváme pouze my; nad tématem panuje shoda napříč trhem, proto jsme se společně s ostatními poskytovateli fulltextového vyhledávání domluvili na společném postupu,” navazuje Seznam.

Google k tomu uvádí, že systém aukce dává všem účastníkům stejné možnosti a nikomu se tak nedostává speciálního zacházení.

“Hlavním problémem systému Googlu je to, že se v nabídce pro výběr objevují pouze ti hráči s nejvyššími nabídkami. To motivuje uchazeče aukce, aby nabízeli částky, které mohou očekávat z monetizace uživatelů. Dlouhodobým efektem je to, že tyto alternativní vyhledávače tyto preference poskytují Googlu,” doplňuje mimo jiné DuckDuckGo.