 »  Seznam.cz požádal o licence na pozemní televizní vysílání

David Slížek

Seznam.cz míří z internetu do televizního éteru. Firma udělala důležitý krok, který by jí mohl umožnit vysílat její pořady v rámci pozemního, kabelového i družicového televizního vysílání. Podala Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) žádosti o příslušné licence. Jako první si toho všiml specializovaný server Českého rozhlasu Digitální rádio.

Rada už zveřejnila informace o žádostech Seznamu na svém webu. Název programu je podle žádostí Seznam.cz TV. Na tento název si firma před časem zaregistrovala ochrannou známku a založila také dceřinou firmu, která by měla vysílání zastřešovat.

Podle rozhlasu Seznam původně jednal o vstupu do pozemního vysílání jak s Českými Radiokomunikacemi, tak i s konkurenčním operátorem Digital Broadcasting. Jednání, která by mu umožnila vstoupit do digitálního terestrického vysílání už na podzim, ale nebyla úspěšná.

Seznam.cz nadále rozšiřuje vysílání svého zpravodajského videoprojektu Seznam Zprávy a přijímá nové zaměstnance. Jedním z nejnovějších úlovků je i dosavadní reportér konkurenční DVTV Filip Horký.