 »  Seznam.cz vylepšil možnost, jak využívat freemailovou schránku s vlastní doménou

David Slížek

Freemailová schránka, ve které můžete používat adresy s vlastní doménou, není ve světě nic nového. Seznam.cz podobnou možnost nabízí už dva roky v rámci služby Email na vlastní doméně. Teď přichází s její novou variantou nazvanou Email Profi.

Nabídka je zdarma a míří na malé a střední podnikatele, kterým stačí freemailová schránka, ale zároveň se jim nelíbí, že v takovém případě jejich e-mailová adresa končí například @seznam.cz. Portál jim umožňuje, aby si k freemailovému účtu zdarma nastavili používání své vlastní domény.

V rámci služby uživatel dostane možnost zakládat pod připojenou doménou neomezené množství adres (dosud byla omezená na deset), e-maily může spravovat v klasickém rozhraní Seznamu a pro zprávy má – stejně jako u klasického freemailu – neomezený prostor. Nově také může vytvářet virtuální adresy nebo jejich skupiny.

„Do budoucna plánujeme do Emailu Profi přinášet další funkce, které mohou zjednodušovat lidem jejich pracovní den. Jako jedna z prvních to bude možnost formátování podpisu zpráv nebo nastavení out of office funkce,“ slibuje na blogu Seznamu produktový manažer David Finger.

Aby mohl uživatel službu používat, musí svou doménu zaregistrovat v rozhraní Seznamu. Musí také změnit DNS záznamy a MX záznamy u svého registrátora. Změna se pak projeví v rozmezí jednoho až dvou dnů.