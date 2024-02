Seznam.cz začne testovat platby za necílení reklamy, bude za to chtít desítky korun měsíčně

Autor: Seznam.cz

Společnost Seznam.cz začne už za několik týdnů části uživatelů nabízet novou možnost zaplatit si za to, že jim nebude zobrazovat cílenou reklamu. Jako první o tom informovaly Hospodářské noviny, Seznam posléze Lupě informaci potvrdil.





„Seznam bez cílené reklamy, jak budeme produkt nazývat, chceme začít testovat na několika procentech našich uživatelů pravděpodobně na přelomu března a dubna,“ řekl ředitel divize Identity a uživatelského profilu v Seznamu Jiří Udatný.





„Bude se chovat jako klasické dialogové okno, které slouží ke sběru souhlasů se zpracováním dat. Vedle možnosti udělit souhlas nabídneme uživatelům možnost zaplatit si službu Seznam bez cílené reklamy. Jinými slovy – lidé budou mít nově možnost vybrat si ze dvou variant platby – buď svými daty, nebo formou měsíčního poplatku,“ popsal.

Uživatelům, kteří si službu zaplatí, se bude reklama dále zobrazovat, ale nebude personalizovaná na základě dat, která o nich Seznam má.

Přesnou částku, kterou bude Seznam za necílení reklamy požadovat, zatím firma nezveřejnila. „Seznam bez cílené reklamy se bude pohybovat ve vyšších desítkách korun, bude se jednat spíše o symbolickou částku,“ odpověděl Udatný na dotazy Lupy s tím, že předplatné je vypočítané tak, aby alespoň částečně pokrylo finanční ztrátu vzešlou z necílení reklamy.

„Osobně předpokládám, že většina uživatelů si tuto možnost nezvolí, protože raději uvidí na našich službách inzerci, která je pro ně relevantní než tu, která neodpovídá jejich zájmům,“ dodal Udatný.

V druhé polovině letošního roku Seznam plánuje přijít ještě s další novinkou: předplatným, které uživatelům reklamu na Seznamu úplně skryje. Služba se bude jměnovat Seznam bez reklamy a cena předplatného ještě není stanovena. „Bude logicky vyšší než u Seznamu bez cílené reklamy,“ podotkl Udatný.

Jak jsme napsali v komentáři v našem newsletteru Lupa+, hlavním cílem Seznamu evidentně není získat co nejvíce předplatitelů, ale spíše to, aby co nejvíce lidí firmě dalo souhlas s tím, že budou reklamu na Seznamu sledovat a firma na ně může reklamní sdělení cílit.