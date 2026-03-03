Seznam.cz žaluje premiéra Babiše kvůli opakovaným výrokům o krácení daní

Společnost Seznam.cz podala žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO). Firma se tak brání proti jeho opakovaným veřejným tvrzením, že Seznam.cz a jeho zakladatel Ivo Lukačovič krátí daně v souvislosti s výplatou dividend. Babiš si za svými výroky stojí a tvrdí, že média vlastněná Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou.
Žalobu potvrdila mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová ve vyjádření pro ČTK. Důvodem jsou podle ní sílící útoky na společnost a snaha o ochranu dobré pověsti firmy. „Pana Babiše jsme na konci roku vyzvali, aby svých útoků zanechal. To se bohužel nestalo, a proto žádáme o nápravu nestranný soud. Požadujeme smazání lživých příspěvků na jeho sociálních sítích, uložení zákazu dalšího šíření těchto nepravd a omluvu,“ uvedla Kapuciánová. Soudní spor považuje Seznam za krajní řešení, podle mluvčí se ale premiér dostal „za hranu slušnosti a konstruktivní kritiky“.
V podobném duchu se vyjádřila i správní rada Seznam.cz. Ve společném stanovisku na firemním blogu její členové konstatovali, že premiér „opakovaně veřejně šíří nepravdivá tvrzení“ o tom, že společnost krátí daně, a že dalšími výroky útočí na novináře redakcí Seznam Zprávy a Novinky.cz, jejichž obsah označuje za lživý a manipulativní. Správní rada rovněž upozornila, že Babiš veřejně vyzývá k bojkotu české internetové firmy.
Jádrem sporu je Babišovo tvrzení, které zaznělo ve videu z 18. listopadu 2025 a premiér je poté zopakoval mimo jiné na tiskové konferenci vlády 23. února 2026. Podle Babiše si Lukačovič vyplatil šest miliard korun na dividendách přes firmu na Kypru, a tím se vyhnul placení srážkové daně, která v Česku je 15 procent. Premiér tak vyčíslil údajný dluh na zhruba 900 milionů korun. Pro ČTK dnes připustil, že takový postup není nelegální.
Seznam.cz každopádně tvrzení o daňovém dluhu odmítá. Podle správní rady společnost na daních nedluží a Ivo Lukačovič nedluží žádnou daň z vyplacených podílů na zisku ani žádnou jinou daň. „Andrej Babiš se buď neorientuje v daňových předpisech, nebo záměrně manipuluje veřejné mínění,“ zdůraznila správní rada.
Firma rovněž odmítla Babišovo opakované tvrzení, že sídlí na Kypru. Jak Seznam, tak redakce Seznam Zprávy a Novinky.cz vždy měly a mají sídlo v České republice a Lukačovič je českým daňovým rezidentem. „Seznam.cz jako ryze česká společnost patří v této zemi k největším plátcům daní,“ podotkla správní rada. Hospodářské noviny v polovině ledna napsaly, že Lukačovič v loňském roce převedl Seznam.cz z kyperské společnosti Helifreak Limited do švýcarského holdingu Masaryk Holding AG se sídlem v kantonu Zug.
Podle premiéra také novináři Seznamu o současné vládě lžou a soustavně ji poškozují. Servery Seznam Zprávy a Novinky.cz označil za média, která bývalá vláda Petra Fialy (ODS) využívala pro šíření své kampaně, a Novinky.cz nazval „nejprolhanějším médiem“. „Naše média a novináři hlídají každou jednu vládu, kterou Česko má, mělo nebo bude mít. Úplně stejně nás zajímá Čapí hnízdo Andreje Babiše (ANO), závěrečný účet Fialovy vlády, kauzy Filipa Turka a všechny ostatní události, které hýbaly nebo hýbou českou – nejen politickou – scénou,“ reagovala správní rada Seznamu.
O záměru bránit se u soudu informoval Ivo Lukačovič už loni v listopadu. Výroky premiéra tehdy označil za součást diskreditační kampaně proti své osobě, společnosti Seznam a svobodným médiím. „Od svého vzniku Seznam odvedl na daních a poplatcích do rozpočtu ČR odhadem přes 40 miliard korun,“ připomněl tehdy majitel Seznamu.