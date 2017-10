 »  Seznam.cz získal licenci na televizní vysílání, může spustit svůj kanál

David Slížek

Start terestrické televize Seznamu se přiblížil. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) udělila firmě licence pro vysílání na pozemních vysílačích, satelitu i kabelové televizi, informovala agentura ČTK.

Nový kanál má být placen z reklamy. Kdy přesně bude spuštěn, zatím firma nezveřejnila. V posledních měsících ale pro redakci Seznam Zprávy nabírá řadu nových posil.

Kromě reportéra a moderátora Filipa Horkého, který do Seznamu přišel z konkurenční DVTV, redakci na podzim posílil mimo jiné i Tomáš Vzorek, známý z ČT 24, moderátorka Helena Šulcová, ekonomická redaktorka Českého rozhlasu Markéta Bidrmanová, sportovní reportér Aktuálně.cz Luděk Mádl nebo domácí redaktorka MF DNES Michaela Ryšavá.

Seznam o licenci na televizní vysílání požádal v polovině září. O vstupu do pozemního vysílání firma už dříve jednala jak s Českými Radiokomunikacemi, tak s konkurenčním operátorem Digital Broadcasting. Jednání, která by Seznamu umožnila vstoupit do digitálního terestrického vysílání už na podzim, ale nebyla úspěšná.