Do Rady České televize kandiduje skoro padesát lidí

Autor: Karel Choc, Internet Info

Bezmála padesát zájemců se přihlásilo na výzvu Senátu, který musí vybrat šest nových členů Rady České televize. Je to vůbec poprvé, kdy je horní komora parlamentu zapojena do volby mediálních radních. Senátoři si všech 49 kandidátů poslechnou při veřejném slyšení od 21. do 23. listopadu.





Na seznamu uchazečů je například spisovatel Jiří Padevět, rozhlasová moderátorka Ivana Chmel Denčevová, pedagog se specializací na mediální výchovu Michal Kaderka, televizní producent Čestmír Kopecký nebo novinář Jefim Fištejn.





Zájem má také bývalý generální ředitel České televize Jiří Balvín, někdejší sportovní redaktor a bývalý předseda Rady ČT Jiří Baumruk, novinář a další bývalý člen televizní rady Luboš Beniak, bývalý ředitel Českého rozhlasu Richard Medek, novinářka Veronika Sedláčková, filmař Martin Vadas nebo bývalý diplomat a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský.

V úterý přihlášky po administrativní stránce posoudila volební komise Senátu. Kontrolovala například, zda kandidáti dodali všechny požadované podklady. Všechny dokumenty byly v pořádku, komise nemusela nikoho vyřadit.

V případě kandidátů Luďka Bednáře, Čestmíra Kopeckého, Jiřího Králíka, Libuše Lidinské, Pavla Nevtípila, Pavla Suchana, Martina Vandase a Jaromíra Volka volební komise zatím neobdržela ověřenou kopii lustračního osvědčení, jen čestné prohlášení, jímž deklarovali žádost o jeho vydání. Pokud ověřenou kopii dodají nejpozději 24 hodin před zahájením volby, nebudou vyřazeni.

Rada České televize má počínaje říjnem letošního roku 18 členů, dvě třetiny jich vybírá sněmovna, třetinu senátoři. Šest míst je momentálně neobsazených, právě o těch by měl Senát rozhodnout. Hlasovat bude buď na konci listopadu, nebo v předvánočním týdnu.

Kompletní seznam kandidátů a navrhujících organizací