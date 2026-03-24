O šest míst v Radě ČT zabojují Xaver Veselý, reportér Etzler nebo bývalý poslanec Berkovec

Poslanecká sněmovna obdržela 37 přihlášek do jarní volby šesti členů Rady České televize. Svá místa se pokusí obhájit pětice radních zvolených převážně v roce 2020. Veřejné slyšení kandidátů se uskuteční ve středu 1. dubna.
Lhůta pro podávání návrhů kandidátů na šest míst v Radě ČT vypršela v úterý 17. března. Na výzvu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury se přihlásilo celkem 37 uchazečů, které nominovaly organizace zastupující kulturní, regionální, sociální, vzdělávací a další zájmy v souladu se zákonem o České televizi.
Ze šesti radních, jimž na jaře 2026 končí šestileté funkční období, se o znovuzvolení uchází pět: Pavel Matocha, Tomáš Řehák, Jiří Šlégr, Luboš Xaver Veselý a Roman Bradáč. Pokračovat už nechce Ladislav Mrklas, který v Radě působil jako náhradník za odvolanou Hanu Lipovskou.
Většina obhajujících radních byla do Rady ČT zvolena na jaře 2020, kdy ještě v dolní komoře disponovalo většinou hlasů spojenectví ANO a ČSSD za podpory KSČM a SPD. Tomáš Řehák vstoupil do Rady až rozhodnutím nové sněmovny v únoru 2023 coby náhradník za ekonoma Pavla Kysilku, který byl také zvolen v roce 2020, ale ze svého postu odstoupil. U náhradníků platí, že jejich mandát trvá pouze do konce funkčního období původně zvoleného člena. Ladislav Mrklas obdobně od června 2022 vykonával zbytek mandátu ekonomky Hany Lipovské, kterou sněmovna v září 2021 odvolala kvůli její kandidatuře ve volbách za Volný blok.
Mezi kandidáty jsou i osobnosti, které se o vstup do Rady ČT pokoušejí opakovaně. Mostecký advokát Milan Fric nebo publicista Petr Husák kandidovali už v nedávné doplňovací volbě na jedno dlouhodobě neobsazené místo, v níž nakonec počátkem března uspěl Vladimír Karmazín. Do mediálního prostředí se chce vrátit i sportovní komentátor Jiří Baumruk, který v Radě ČT v minulosti zasedal a byl i jejím předsedou, nebo někdejší ředitel Českého rozhlasu Richard Medek.
Pozornost přitahuje také kandidatura herce Hynka Čermáka, kterého nominoval spolek Vraťte nám stát!. Stejná organizace navrhla i reportéra Tomáše Etzlera a advokátku Annu Koller, manželku hudebníka Davida Kollera. Asociace producentů v audiovizi zaštítila kandidaturu bývalé dlouholeté šéfky státního filmového fondu Heleny Bezděk Fraňkové.
Za akademickou sféru kandiduje vedoucí katedry žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Alice Němcová Tejkalová či Petr Orság, který vede katedru mediálních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Mezi uchazeči je i několik politiků – bývalý ministr kultury za KDU-ČSL Daniel Herman, bývalý poslanec hnutí ANO Stanislav Berkovec nebo bývalá lidovecká poslankyně Nina Nováková. Zájem o místo v kontrolním orgánu České televize projevili také spolupracovníci Parlamentních listů: sociolog Petr Hampl a publicistka Jane Frank, která nedávno neúspěšně kandidovala do Rady Českého rozhlasu.
Všichni kandidáti se představí při veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně ve středu 1. dubna. Jednání je kvůli vysokému počtu uchazečů naplánované od půl deváté ráno do sedmé hodiny večer. Poté Výbor pro mediální záležitosti svým hlasováním zúží seznam na 18 jmen, tedy trojnásobek počtu obsazovaných míst. Samotnou volbu provede sněmovna na některé z jarních schůzí tajným hlasováním, přičemž pro zvolení je potřeba nadpoloviční většina hlasujících poslanců.
Rada České televize je osmnáctičlenný orgán, který jmenuje a odvolává generálního ředitele, schvaluje rozpočet veřejnoprávní televize a dohlíží na plnění jejích úkolů. Dvanáct členů vybírají poslanci, šest zbývajících senátoři. Standardní funkční období radních je šest let.
|Kandidát
|Navrhující organizace
|1.
|PaedDr. Jiří Baumruk
|Zdravá pětka, z.s.
|2.
|Mgr. Stanislav Berkovec
|Ars Metropolis, z.s.
|3.
|Mgr. Helena Bezděk Fraňková
|Asociace producentů v audiovizi, z.s.
|4.
|Mgr. Roman Bradáč
|Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
|5.
|Ing. Petr Brozda
|Aliance pro rodinu, z.s., Grémium majitelů lékáren z.s.
|6.
|JUDr. Martin Burián, LL.M.
|TJ Tatran Bohunice z.s.
|7.
|Hynek Čermák
|Vraťte nám stát!, z.s.
|8.
|Ing. Aleš Erber
|Česká zemědělská univerzita v Praze
|9.
|Mgr. Tomáš Etzler
|Vraťte nám stát!, z.s.
|10.
|Jane Frank, DiS.
|SeeMedia z.s.
|11.
|Mgr. Ing. Milan Fric, LL.M.
|MAS Naděje o.p.s.
|12.
|PhDr. Petr Hampl, Ph.D.
|Kovářovo údolí o.p.s.
|13.
|Mgr. Daniel Herman
|Nadační fond obětem holocaustu
|14.
|Ing. Petr Husák
|Volvox Globator, s.r.o.
|15.
|Mgr. Martin Chalupský
|Nadace Naše dítě
|16.
|Petr Jahn
|Nadace pozemního vojska AČR
|17.
|Jakub Jíra
|Šance na návrat z.s.
|18.
|Mgr. Anna Koller
|Vraťte nám stát!, z.s.
|19.
|Ing. Martin Konrád, MBA
|TJ Radětice, z.s.
|20.
|Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
|Nadační fond pomoci, Herecká asociace
|21.
|Kamil Machart
|Český filmový a televizní svaz FITES z.s., Nadace Život umělce
|22.
|doc. Giuseppe Maiello, Ph.D., Ph.D.
|Slavistická společnost Franka Wollmana, z.s.
|23.
|Mgr. Pavel Matocha
|Pražská šachová společnost, Bohemian Heritage Fund, nadační fond
|24.
|Mgr. Richard Medek
|Unie armádních sportovních klubů ČR, z.s.
|25.
|Václav Mráz
|Velká lóže pecařská, spolek
|26.
|doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
|Univerzita Karlova
|27.
|Mgr. Tomáš Netík, MBA
|SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čestlice
|28.
|Mgr. Nina Nováková
|Rada seniorů České republiky, z.s.s.
|29.
|doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D.
|Univerzita Palackého v Olomouci
|30.
|Mgr. Lucie Plíšková
|Victoria School, s.r.o., základní škola a mateřská škola
|31.
|Ing. Vojtěch Razima
|Kverulant.org o.p.s.
|32.
|RNDr. Tomáš Řehák, Ph.D.
|Česká rada dětí a mládeže, Junák – český skaut, z.s.
|33.
|Mgr. Veronika Sedláčková
|Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS, EDUin, o.p.s.
|34.
|Miroslav Sovják, MgA.
|Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
|35.
|Jiří Šlégr
|HC Litvínov
|36.
|Bc. Luboš Xaver Veselý
|Asociace samostatných odborů
|37.
|Ing. Marek Vích
|Bezpečně na silnicích o.p.s.