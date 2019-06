 »  Seznam navýšil zisk na 1,6 miliardy. Kvůli Babišovi vydal výsledky v řečtině

Jan Sedlák

Rok 2018 byl pro Seznam.cz úspěšný. Tržby meziročně narostly o 8,8 procenta na 4,48 miliardy korun a zisk EBIT se usadil na částce 1,6 miliardy korun. V roce 2017 Seznam utržil 4,12 miliardy korun a zisk po zdanění činil 1,34 miliardy.

Jeden z šéfů firmy Pavel Zima uvádí, že se i přes velké investice do reklamních systémů a technologických platforem se v roce 2018 podařilo udržet profitabilitu na 36 procentech, což považuje za úspěch.

„Na reklamních systémech realizovala firma v roce 2018 přes dvacet projektů, díky čemuž se jí v obsahové síti Sklik podařilo meziročně navýšit zisk o 25 %, v RTB dokonce o 45 %. O desítky procent se meziročně zvýšily i příjmy z inzerce v rámci distribuce obsahu třetích stran na domovské stránce. Seznam.cz oproti roku 2017 rostl i v segmentu mobilní reklamy, a to zejména díky novým premium square formátům. Trendy nastavené v reklamě v roce 2018 budou pak podle Zimy pokračovat i letos – bude se prodávat stále více programaticky a ukazuje se, že na vzestupu je i nativní reklama,“ komentuje Seznam dále své výsledky.

Největší česká internetová firma si také rýpnula do premiéra Andreje Babiše a tiskovou zprávu o financích vydala v řečtině (která je ovšem příběhem o stonožce Carle). Má to být reakce na Babišova slova o tom, že je Seznam kyperskou firmou. Seznam daní v České republice, ročně je to zhruba přes 240 milionů korun. Ivo Lukačovič Seznam ovládá skrze kyperský Halifreak Limited.