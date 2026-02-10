Seznam ověřil v diskuzích 45 tisíc tvrzení, nejčastější dezinformace se týkají války na Ukrajině

Největší česká internetová společnost Seznam.cz ověřila prostřednictvím svých kontrolních mechanismů už více než 45 tisíc faktických tvrzení, která se objevují v diskuzích pod články. Aktuální statistiku zveřejnila na firemním blogu.
Seznam vychází ze své databáze fact-checků, která slouží jako veřejný archiv pro novináře i veřejnost. Z analýzy dlouhodobě vyplývá, že nejčastěji ověřované nepravdy a manipulace souvisejí s mezinárodním děním, přičemž dominantním tématem zůstává válka na Ukrajině.
V diskuzích na platformách Seznamu přibude denně až sto tisíc komentářů. V tomto objemu se moderátoři nejčastěji setkávají s opakujícími se narativy, které zbavují Rusko odpovědnosti za probíhající konflikt nebo vykreslují ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jako loutku cizích mocností.
Podle Petera Jančárika, vedoucího moderace obsahu v Seznam.cz, se však dezinformace netýkají pouze aktuálního dění. S válkou na Ukrajině souvisí také časté mýty týkající se okupace Československa v roce 1968. Mezi další dezinformace, které se v diskuzích pod články objevují, patří například tvrzení o prospěšnosti fyzických trestů u dětí.
Stejná tvrzení se opakují v čase, často jen v mírně obměněné podobě. Odborníci upozorňují, že právě cyklické opakování stejných motivů je pro dezinformační scénu typické, čímž dochází k upevňování těchto postojů v části veřejné debaty.
Společnost zdůrazňuje rozdíl mezi moderací názorů a ověřováním faktů. Smyslem fact-checkingu není cenzura politických postojů, ale ověřování konkrétních výroků, které lze konfrontovat s dostupnými daty a zdroji.
Seznam.cz podotýká, že jako technologická společnost není a ani nemůže být arbitrem pravdy či hodnotitelem názorové, politické nebo hodnotové orientace jednotlivých médií a autorů. Usiluje však o vytvoření bezpečného prostředí pro online debatu, kde se nebudou vyskytovat urážky, výzvy k násilí nebo podněcování k rasové či náboženské nenávisti.