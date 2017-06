 »  Seznam před prázdninami dodává svým mapám víc plastičnosti a realističnosti

Jan Beránek

Deset let to trvalo, než padlo rozhodnutí. Zatímco dosud Seznam dělal rozdíly mezi turistickou a základní mapou, teď se chystá je víc propojit. Do základní mapy návrháři doplnili také některé prvky, které byly do té doby jen v turistické mapě. Patří mezi ně názvy vrcholů, skály nebo polní cesty. A k tomu přibyl reliéf.

Turistická mapa se tak stává jen rozšířením té základní. „Když dnes bude chtít člověk vyrazit autem do lokality, kterou nezná, v základní mapě najde více informací, jež mu mohou cestování usnadnit. Například hned zjistí, zda ho čeká cesta spíše v kopcovitém, nebo nížinatém terénu,“ vysvětluje na blogu firmy změny Pavel Žemlík z kartografické redakce Mapy.cz.

Milovníci cykloturistiky uvítají zase přehlednější zobrazení cyklotras v turistické mapě. Návrháři si ale pohráli i s naprostými detaily. Vyobrazené budovy například dostaly další rozměr díky stínování a celkový reliéf je tak více plastický. Nové pojetí map je prozatím dostupné na desktopech, mobilní aplikace se dočká změny během léta.

Před létem Seznam přidal do map i ceny benzinu v prázdninových destinacích. „Přidali jsme data z více než 26 tisíc čerpacích stanic, z open dat jednotlivých zemí,“ tvrdí produktový manažer služby Mapy.cz Jan Štěpán. Aktualizovat informace by chtěli v Seznamu čtyřikrát za hodinu a data se zobrazují v místní měně.