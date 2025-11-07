Lupa.cz  »  Seznam převede diskuse pod články na sociální síť Lidé.cz

Seznam převede diskuse pod články na sociální síť Lidé.cz

Filip Rožánek
Dnes
Diskuse - diskusni forum Autor: David Slížek, s využitím DALL-E 3

V první polovině listopadu začne pod hlavičkou Seznamu fungovat sociální síť se staronovým názvem Lidé.cz. Postupně se na ni automaticky přesunou všechny diskuse k článkům z obsahových služeb Seznamu, včetně uživatelských profilů. Upozornění na chystanou změnu se zobrazuje v diskusích na webu Novinky.cz a také na zpravodajském portálu Seznam Zprávy.

Cílem platformy je podle firmy vytvořit kultivované a bezpečné prostředí pro sdílení názorů. „Platforma bude stát na ověřených uživatelích a povede je k smysluplným a kvalitním konverzacím,“ věří Seznam. „Každá konverzace odkáže na původní článek či video, aby byl vždy po ruce zdroj informace,“ vysvětluje provozovatel.

Přechod stávajících uživatelských profilů proběhne automaticky. Podle zveřejněných smluvních podmínek se uživatelem může stát osoba starší 15 let, která si zřídí účet a poskytne své pravé jméno, příjmení a ověřené telefonní číslo. Provozovatel si dále vyhrazuje právo v určitých případech, například při podezření na falešnou identitu, požádat uživatele o dodatečné ověření totožnosti. To se může uskutečnit například prostřednictvím bankovní identity, služby MojeID nebo zasláním kopie dokladu totožnosti.

K moderování a analýze obsahu budou využívány i automatizované nástroje a umělá inteligence. Pravidla moderování obsahu jsou přílohou smluvních podmínek. Ty mají účinnost stanovenou na 11. listopadu, k tomuto datu tedy nejspíš míří také celý start služby.

Původní služba Lidé.cz vznikla v roce 1997 jako e-mailový seznam, který se v roce 2014 po posledním zásadním redesignu změnil na seznamku. Tato koncepce si však obtížně vydělávala na svůj provoz a údržbu, proto se ji Seznam rozhodl 14. prosince 2020 vypnout.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

