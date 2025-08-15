Seznam spolupracuje na ověřování faktů v diskusích se třemi univerzitami

Společnost Seznam.cz navázala spolupráci s akademickými týmy tří českých univerzit, které budou dohlížet na ověřování faktů v online diskuzích. Do projektu se zapojily Anglo-americká vysoká škola, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Jejich odborníci budou zajišťovat dodatečnou kontrolu takzvaných kontextových boxíků, které Seznam vkládá k příspěvkům uživatelů obsahujícím fakticky sporné informace.
Seznam.cz začal s ověřováním komentářů ve svých diskuzích v roce 2022 a od té doby přidal doplňující kontext k více než 30 tisícům příspěvků. Pro ověřování využívá podklady zavedených fact-checkingových týmů a projektů, mimo jiné agentury AFP, serveru Demagog.cz či Ověřovny Českého rozhlasu. Podle Petera Jančárika, který v Seznamu vede tým pro moderaci obsahu a boj s dezinformacemi, je cílem nové spolupráce posílit objektivitu a nestrannost celého procesu.
Zástupci zapojených univerzit se shodují, že spolupráce je projevem jejich společenské odpovědnosti a snahy o kultivaci veřejné debaty. Radek Soběhart, ředitel výzkumu Anglo-americké vysoké školy, uvedl, že akademici považují kultivaci veřejného prostředí za jeden ze svých hlavních profesních úkolů, který je klíčový pro rozvoj svobodné společnosti. Podobně se vyjádřila i proděkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michaela Slussareff, podle níž fakulta vnímá tuto aktivitu jako přirozený způsob, jak prospěšně využít svůj expertní potenciál.
Do ověřování se na jednotlivých školách zapojí odborníci z celé řady oborů. Na Anglo-americké vysoké škole půjde o experty na humanitní obory, jako jsou historie, právo, ekonomie či politologie. Z Filozofické fakulty UK se zapojí akademici zabývající se sociální prací, psychologií, lingvistikou či antropologií.
Tým z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pak tvoří specialisté na média, politologii, sociologii a mezinárodní vztahy. Koordinátorka projektu Lucie Čejková z brněnské katedry mediálních studií a žurnalistiky dodala, že spolupráce dává smysl i proto, že výzkumy ukazují zásadní roli věrohodných médií v odolnosti společnosti vůči dezinformacím.