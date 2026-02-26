Lupa.cz  »  Seznam upravuje zobrazení zpráv. Titulní strana omezí koncentraci tragédií a násilí

Filip Rožánek
Dnes
Nejnavštěvovanější český portál Seznam.cz zavádí technologickou inovaci, která má omezit příval tragických zpráv v denním zpravodajství. Firma se rozhodla aktivně regulovat množství vysoce negativního obsahu, který se čtenářům zobrazuje na domovské stránce a v personalizovaném kanálu Newsfeed v jeden okamžik. 

Smyslem je vytvořit vyváženější informační prostředí a předcházet takzvané zpravodajské únavě, kdy se lidé kvůli zahlcení negativními vjemy začínají zprávám zcela vyhýbat.

Nový doporučovací mechanismus automaticky analyzuje sentiment každého článku, který má systém ambici na hlavní straně publikovat. Pokud algoritmus vyhodnotí, že je aktuální koncentrace tragických, násilných či jinak deprimujících témat příliš vysoká, upřednostní v nabídce jiný relevantní obsah z oblastí, jako jsou technologie, kultura, sport nebo životní styl. 

Provozovatel portálu tímto krokem reaguje na rostoucí úroveň stresu a úzkosti u čtenářů, kterou může vyvolávat jednostranná konzumace negativních informací.

„Naším cílem je zajistit, aby hlavní stránka Seznam.cz zůstala místem, kam se lidé rádi vracejí a kde dostanou všechny potřebné a důležité informace, ale bez zbytečné úzkosti a stresu,“ uvedl na firemním blogu Michal Kolář, produktový manažer doporučování a lokálního obsahu. 

Systém nemá za úkol negativní zprávy cenzurovat nebo odstraňovat, ale pouze korigovat jejich hustotu na ploše, která slouží jako vstupní brána do českého internetu pro miliony uživatelů. Články s negativním nábojem tak zůstávají plně dostupné, pouze se mění jejich zastoupení v reálném čase na titulní pozici.

Změna se dotýká specifických kategorií obsahu, které systém identifikuje jako citlivé. Jedná se především o zprávy o násilných trestných činech, tragických nehodách, úmrtích či morbidních tématech. 

Vývojáři však do systému integrovali důležitou pojistku pro události mimořádného celospolečenského významu. Témata s přímým a zásadním dopadem na Českou republiku, jako jsou například válečné konflikty nebo rozsáhlé zdravotní krize, mají z této regulace výjimku, aby byla zachována plná informovanost veřejnosti v kritických situacích.

Pro partnerská média, která na platformu Seznam.cz dodávají svůj obsah, tato novinka neznamená omezení počtu publikovaných textů. Jejich příspěvky systém nadále indexuje a nabízí čtenářům, úprava se projevuje pouze ve výsledném namíchání informačního mixu na domovské obrazovce. 

Seznam.cz věří, že zodpovědný přístup k distribuci obsahu povede k vyšší spokojenosti uživatelů a posílí jejich důvěru v digitální zpravodajství.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

