Seznam začal měřit poslechovost rádií přes Gemius

Kolik lidí poslouchá rádia Expres FM a Classic Praha, která patří pod internetovou firmu Seznam? Aktuální výsledky oficiálního průzkumu poslechovosti Radioprojekt tvrdí, že Expres FM poslouchá asi 42 tisíc lidí týdně. Seznam však nasadil měřící skript do online vysílání, který zjistil podstatně vyšší hodnoty. Podle měření Gemius Prism byla poslechovost streamu stejného rádia 117 432 lidí za týden.

„Jsme digitální firma, která je zvyklá dostávat přesná a okamžitá data o výkonech svých služeb. Stará cesta měření poslechovosti rádií prostřednictvím Radioprojektu nám takové údaje nedává,“ vysvětluje Pierre Beneš, manažer rozvoje rádií Seznamu.



Autor: Seznam.cz Srovnání poslechovosti Expres FM v různých průzkumech

Radioprojekt je tradiční průzkum poslechovosti, jehož výsledky vznikají na základě dotazování respondentů v konkrétním období. Publikovány jsou zpětně, například teď v únoru 2022 jsou k dispozici výsledky za druhé pololetí 2021. Loni byla metodika sběru dat upravena, posílila v ní skupina lidí v seniorském věku.

„Naše dvě stanice je možné naladit šesti různými kanály, drtivá většina z nich už je digitální. Kromě historické terestriky tu máme šíření našeho rádiového obsahu skrze aplikace, poslech na vyžádání, zpětné přehrávání. Musím se ptát, kolik by vycházela opravdová poslechovost Expresu, pokud by se k naměřeným internetovým 117 tisícům přičetly všechny tyto další kanály. A samozřejmě navíc terestrické vysílání, které v tomto čísle vůbec není,“ uvažuje Beneš.

Obchodní ředitel Seznamu Tomáš Búřil označuje Radioprojekt za starou a neprůkaznou metodu, která vede k nerovnováze celého trhu. „Neúplnost měření a nedůvěra klientů v prezentovaná čísla vždy hrozí brzkým odlivem peněz do jiných mediatypů, což je to poslední, o co stojíme,“ uvedl Búřil. „Radioprojekt naprosto neodpovídá současné situaci na trhu a našim potřebám. Víme to my, i naši klienti. Proto jim prezentujeme data, která máme z našich nezávislých výzkumů. Přesnější data se nám v loňském roce promítla do skokového nárůstu obratu audia. Už teď víme o zájmu dalších partnerů, protože se současným stavem není spokojená velká část trhu,“ doplnil.

Měření Gemius podle Seznamu potvrzuje data z předchozích výzkumů, která si firma nechává pravidelně zpracovávat společnostmi Ipsos či Median.