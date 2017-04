 »  Seznam znovu zprovoznil marketingové oddělení. Povede ho Petr Král

Jan Beránek

Dva měsíce hledali šéfa, až ho nakonec povolali z jiného oddělení. Marketingový tým povede nově Petr Král a jeho produktové starosti postupně převezme Martin Fuks.

Seznam donedávna marketing řešil organizačně tak, že jednotlivé týmy přesunul do souvisejících oddělení. Tak to fungovalo hned několik let. "S ohledem na naše rostoucí nároky se k jednotně řízenému marketingu nyní vracíme. Na trhu se nám nepodařilo najít vhodného kandidáta, a proto volíme cestu interního člověka,“ komentuje personální změny výkonný ředitel firmy Michal Feix. Informoval o tom server Mediaguru.