Seznamu loni přes rostoucí tržby o třetinu klesl zisk. Letos nebude líp, předpovídá firma

Autor: Seznam.cz

Tržby meziročně vyšší o 5,8 % (5,928 miliardy Kč), zároveň ale o 34,5 % nižší zisk (1,284 miliardy Kč před zdaněním). To jsou hospodářské výsledky, které za rok 2022 hlásí nejvěští česká internetová firma Seznam.cz.





„Za snížením zisku stojí nejen zvyšující se náklady související s aktuální ekonomickou situací, ale i významné personální investice, které byly oproti roku 2021 vyšší o necelých 8 %, a změna majetkové struktury společnosti vlivem odštěpení,“ konstatuje firma. Za rok 2021 přitom reportovala zisk 1,96 miliardy Kč.





Kvůli ekonomické situaci Seznam neočekává, že by jí letos tržby výrazně rostly. "Očekáváme spíše stagnaci našich tržeb, a to právě s ohledem na dopady energetické krize či přetrvávající válečný konflikt na Ukrajině,“ říká člen představenstva Seznamu Pavel Zima. Seznam také v přípravě na letošní propad koncem loňského roku snižoval stavy o desítky lidí.

Zmiňovaným odštěpením je oddělení části společnosti do akciovky Seznam Zprávy, a.s. Konkrétním výsledkům svých mediálních serverů se Seznam ve zprávě nevěnuje, konstatuje jen obecně, že se mu navzdory loňskému propadu trhu obsahových webů podařilo návštěvnost udržet. „Pomohl k tomu i budovaný sociální ekosystém stavěný kolem diskuzí. Do něj uživatelé v průběhu roku přispěli rekordními osmnácti miliony příspěvky a dvě stě miliony hodnoceními,“ říká společnost.

Ta loni spustila také projekt Seznam Médium, ve kterém dává prostor externím autorům. Jejich obsah se může objevit i na hlavní stránce Seznamu a pokud získá dost zobrazení, mohou autoři inkasovat i podíl z výnosu ze zobrazené reklamy.

„Významný meziroční růst zaznamenaly poslechy audia Seznam Zpráv, které oproti roku 2021 vzrostly o 152 %. Počet přehrání podcastů na webu Seznam Zpráv stoupl v meziročním srovnání o 36 %, počet stažení v aplikacích třetích stran stoupl o 255 % a počet přehrání na Podcasty.cz o 944 %. Rekordní sledovanosti dosáhla během vánočních svátků i Televize Seznam. Program vysílaný v závěru roku ji přinesl rekordní zásah 3,43 milionu diváků a měsíční share, který byl 1,92 % (podle ATO-Nieslen Admosphere, prosinec 2022, CS: 15–69 let, live+TS0–3),“ hlásí Seznam.

Připomeňme, že TV Seznam loni změnila formát a skončila s vysíláním původního zpravodajství. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání firmu následně upozornila, že změnou porušuje licenční podmínky.

Firma letos dokončila stavbu druhého datacentra, které se nachází v Benátkách nad Jizerou. Podívejte se, jak nové datacentrum vypadá:

Seznam v letošním roce dostal také anticenu Big Brother Awards za to, že své uživatele při kliknutí na tlačítko Odhlásit se ve skutečnosti úplně neodhlašuje a dál sbírá informace o jejich počíání na internetu.