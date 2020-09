SFDI: e-shopy jsou doplněk, s kompenzacemi za ztrátový prodej e-známek počítat nemohou

Státní fond dopravní infrastruktury dnes v rámci druhé veřejné konzultace k elektronickému prodeji dálničních známek vyjasnil v odpovědích na zaslané dotazy české e-commerce scény konkrétní představu státu o prodeji časových digitálních dálničních poplatků prostřednictvím soukromých e-shopů.

Vyplývá z ní, že e-shopy vedle absence marže z prodeje časových digitálních dálničních poplatků nemohou počítat ani s kompenzacemi provozních nákladů, jako jsou transakční poplatky při platbě kartou. Důvodem je podle fondu fakt, že soukromé e-shopy představují pouze doplňkový kanál již jinak zcela zajištěného procesu.

Primární distribuci má zajišťovat tzv. informační systém elektronické dálniční známky, jehož součástí je i státní e-shop (dále pak kiosky před nájezdy na zpoplatněné komunikace a fyzická distribuce přes vítěze výběrového řízení).

Stejné podmínky jako pro e-shopy nicméně neplatí pro vítěze otevřeného výběrového řízení, tedy – Českou poštu a ČEPRO, obě společnosti mají nárok na provizi (2,3 %) za samotné zprostředkování prodeje e-známek. O změně přístupu SFDI zatím neuvažuje. „Taková změna by minimálně vyžadovala nové výběrové řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ odpovídá na dotaz vznesený Asociací pro elektronickou komerci Státní fond dopravní infrastruktury.

Na druhé straně se ale například ukázalo, že povinnost e-shopu poskytovat zákaznickou podporu se vztahuje pouze na dobu provádění úhrady poplatku (a případné reklamace platby), za veškeré další stížnosti a reklamace již zodpovídá informační systém EDAZ. Souvisí to s faktem, že zprostředkovatel nemůže uchovávat osobní údaje zákazníků po jejich zapsání právě do IS EDAZ.

Stát také nakonec nebude vyžadovat minimální hranice provedených úhrad, byla namísto toho stanovena minimální výše statického zajištění a to půl milionu korun.