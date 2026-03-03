Lupa.cz  »  Shopsys má nového CEO, Matěj Kapošváry předává vedení po 12 letech

Shopsys má nového CEO, Matěj Kapošváry předává vedení po 12 letech

Iva Brejlová
Dnes
Václav Macíček, Shopsys Autor: Shopsys
Václav Macíček, Shopsys

Do čela české e-commerce firmy Shopsys nastupuje Václav Macíček, dosavadní projektový ředitel. Nahrazuje Matěje Kapošváryho, který se podle svého vyjádření rozhodl po 12 letech opustit operativní řízení firmy.

Kapošváry působil postupně jako CMO, COO a CEO, během této doby postupně rostly roční tržby Shopsysu ze 45 milionů korun na současných více než 118 milionů. Nyní zůstává akcionářem společnosti, ale nebude se aktivně podílet na řízení firmy. Macíček působí ve firmě 11 let, dlouhodobě se podílel na rozvoji vlastní platformy Shopsys Platform a na změnách v řízení projektů.

Shopsys se specializuje na poskytování e-commerce technologií. Firma disponuje 80členným týmem a pracuje s klienty jako Mountfield, Tescoma, či Sconto Nábytek. V roce 2023 se spojila s agenturou Sounds Good, o rok později vznikla e-commerce skupina pod názvem Abugo, do níž se spojily služby Shopsys, Reservio, Smartsupp, Survio a Convertim. Letos skupina koupila startup Tanganica a uvedla, že vykazuje obrat téměř 300 milionů korun.

