 »  Češi si ročně nevyzvednou objednávky z e-shopů v hodnotě až 6 miliard

Jan Beránek

Na dopravě a balném tratí internetové obchody až 650 milionů korun. Na poště nebo u soukromých přepravců zůstává každý rok zboží v hodnotě 4,3 až 6 miliard korun. Podle průzkumu e-shopové platformy lidé na zásilky zapomínají hlavně během klidnějších měsíců, naopak procento nevyzvednutých balíčků klesá s blížícími se Vánocemi.

„Běžně se vrací 3–5 procent všech zásilek, což samozřejmě není nic příjemného, ale obecně to chod e-shopu nijak vážně nenaruší. Pokud je to více, měl by už obchodník uvažovat o tom, jak to změnit,“ říká šéf Shoptetu Miroslav Uďan.