Show Jana Krause bude na webu Primy o tři dny dřív než v televizi

Filip Rožánek
Dnes
Show Jana Krause Autor: TV Prima

Televize Prima upravuje distribuční model jednoho ze svých stěžejních pořadů ve prospěch své digitální platformy. Show Jana Krause je nově dostupná na streamovací službě Prima+ s třídenním předstihem oproti standardnímu televiznímu vysílání. 

Zatímco diváci lineárního vysílání uvidí premiérové díly v tradičním čase ve středu ve 21.40, platící uživatelé videotéky mají přístup k obsahu už od neděle. Změna platí už pro aktuální díl, který je dostupný od neděle 8. února.

V této epizodě Jan Kraus přivítal generálního manažera české hokejové reprezentace a olympijského vítěze z Nagana Jiřího Šlégra. Tématem rozhovoru byla příprava na olympijské hry, rizika zranění i disciplína v týmu. Aktuální společenská témata v pořadu zastoupil terapeut Petr Freimann, tvář osvětové kampaně Suchej únor, který se zaměřil na vliv abstinence a generační rozdíly v přístupu k pití. Upozornil na statistiky, podle kterých se Česká republika stále drží na předních příčkách v konzumaci alkoholu v Evropě, ačkoliv u nastupující generace dochází ke změnám chování. Trojici hostů premiérového online dílu doplnila cukrářka a podnikatelka Iveta Fabešová.

Televize Prima vysílá Show Jana Krause od 3. září 2010. Současnou domovskou scénou pořadu je pražské Divadlo Bez zábradlí, kde se za účasti publika natáčí vždy v úterý večer. V programovém schématu Primy má pořad své místo od září do června, pauzu má tedy jen o prázdninách.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

