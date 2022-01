Šifrujte, nic nestahujte a používejte VPN. Česko vydalo doporučení před cestou do Číny

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Vojenské zpravodajství vydali pro české olympioniky a veřejnost seznam doporučení pro cestu do Číny na nadcházející zimní Olympijské hry.

České bezpečnostní instituce mimo jiné reagují na odhalení kolem aplikace My 2022. Tu na Olympiádě musí povinně používat sportovci a novináři. Podle analýzy organizace Citizen Lab má ale bezpečnostní nedostatky a lze jí využívat i pro sběr citlivých dat a případné prolomení.

To by ostatně v Číně nebylo nic nového. Jak jsme psali v naší reportáži, Čína některým cizincům instaluje do mobilů aplikaci schopnou sbírat komunikaci, kontakty a další data.

Dokument Cestujte (kyber)bezpečně od NÚKIBu a Vojenského zpravodajství obsahuje deset bodů. Jejich kompletní znění naleznete zde (PDF).

Ve zkratce se jedná o tato doporučení: využívání “čistých” zařízení, důkladné zabezpečení zařízení, odstranění citlivých dat, aktualizace operačního systému a aplikací, vyvarování se stahování neznámých či zranitelných aplikací, nepřipojování se na veřejné sítě, využívání roamingu a placené VPN, šifrovaná komunikace, vyvarování se přihlašování k citlivým službám a nenechávání zařízení bez dozoru.

Organizace uvádí, že se doporučení týkají i dalších zemí. “Doporučení jsme původně připravovali spolu s Vojenským zpravodajstvím pouze pro české olympioniky, na základě značného zájmu veřejnosti jsme se ale rozhodli materiál zveřejnit i pro ostatní zájemce a cestovatele. Materiál je určený především těm, kteří cestují do zemí, ve kterých je ochrana údajů uživatelů na nízké úrovní,” uvádí šéf kyberúřad Karel Řehka.