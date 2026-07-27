Simona Kijonková přispěla miliony na plán ČVUT, jak propojit vědce a možná dát vzniknout startupům

ČVUT získala nových 6 milionů na svůj program Interdisciplinary Near Future Challenge (INFC), jeho novou partnerkou se stala Simona Kijonková přes svou nadaci. Projekt umožňuje rozvíjet mezioborový výzkum s potenciálem vzniku nových technologických spin-off společností a přenosu vědeckých výsledků do praxe.
Kijonková se stala už pátým podporovatelem projektu a i ti předchozí jsou z velké části z oblasti startupových investorů. Celkem 24 milionů korun složili donoři Credo Foundation, Pale Fire Capital, Nadační fond Wood & Company a IOCB Tech Group.
„Soukromá podpora vědy a výzkumu na vysokých školách je v tuzemských podmínkách stále výjimečná,“ uvádí Michal Pěchouček, rektor ČVUT. Podle něj jde o průkopníky spolupráce privátního sektoru a univerzit. Projekt je součástí širšího plánu stát se českým Stanfordem a vychovávat novou generaci zakladatelů zajímavých technologických firem.
INFC má umožnit rychlou a flexibilní podporu nových výzkumných směrů, na které běžná grantová schémata nestačí. Je určen mladým vědkyním a vědcům z různých fakult a institutů ČVUT, kteří společně připraví ambiciózní mezioborový projekt. Podporované týmy mohou čerpat až 6 milionů korun po dobu dvou let, letos jich má škola vybrat až deset.