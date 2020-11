Síť CETINu má plošný výpadek, některým lidem nejde pevné připojení [AKTUALIZOVÁNO]

Připojení přes xDLS a optiku společnosti CETIN se od dnešních 15:15 hodin potýká s (údajně) celoplošnými výpadky, v současné době už tři hodiny.

AKTUALIZACE 19:05 - „CETIN má dílčí výpadek, provoz je směrován přes záložní trasy. Přesto mohou někteří zákazníci mít nefunkční pevné připojení k internetu. Na odstranění závady intenzivně pracujeme. O plném odstranění poruchy budeme informovat. Omlouváme se všem, kteří jsou dotčeni výpadkem,“ potvrdila Lupě mluvčí CETINu Klára Zavadilová. Stejný text se objevil i na twitterovém účtu CETINu.

Například společnost Pe3ny.NET, která přes infrastrukturu CETINu poskytuje své služby, na svém webu uvádí:

„Vážení zákazníci, v současné chvíli je kompletní výpadek sítě společnosti CETIN, která dodává služby přes telefonní linky a optiku. V našem případě se to týká tarifů xDSL a xOPTI.“

Na problémy si od odpoledne stěžují také uživatelé O2 TV – viz Část zákazníků O2 TV si znovu stěžuje na nedostupnost služby.

Výpadek uživatelům potvrdili také další operátoři, například T-Mobile:

(not so) BREAKING: pokud registrujete vypadek pevneho internetu od T-Mobile, je to plosny problem, ktery se resi. Poptano na infolince za vas:)