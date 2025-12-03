Síť drogerií Teta poprvé vstupuje do rychlého online rozvozu, spolupracuje na něm s Woltem

Jeden z největších řetězců drogerií v zemi, síť Teta, poprvé vstupuje do takzvaného quick commerce. Jde o online služby zaměřené na ultra rychlé doručení zboží, obvykle řádově v desítkách minut. Objednávky bude rozvážet Wolt. Firmy slibují, že je zákazníci dostanou obvykle do 30 minut.
Teta má více než 500 prodejen a uvádí, že krokem rozšiřuje dostupnost mimo kamenné obchody, Wolt zase posiluje nabídku mimo gastronomii. „Naší ambicí je vytvořit největší obchodní dům v kapse,“ popisuje Tomáš Kubík, mluvčí společnosti Wolt.
Objednávka probíhá přes výběr nejbližší prodejny Teta v aplikaci Woltu, přidání zboží do košíku a on‑line platbu. Kurýr vyzvedne připravený nákup v prodejně a doručí jej obvykle do 30 minut. Podle Woltu partnerství zpřístupní kompletní sortiment Tety i zákazníkům mimo velká města. Wolt aktuálně funguje ve 40 lokalitách po republice a vedle restaurací spolupracuje i se supermarketovými řetězci a provozuje vlastní síť Wolt Market.