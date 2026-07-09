Lupa.cz

Skenování zpráv uživatelů prošlo v Evropském parlamentu. Většina českých europoslanců byla pro

Jan Sedlák
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Evropská unie - EU - vlajka Autor: Depositphotos
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Pro mnohé černý scénář se naplnil a takzvaný Chat Control 1.0 bude v Evropské unii platit. Evropský parlament dnes o tomto tématu hlasoval. Většina poslanců byla proti (314 proti, 276 pro a 17 nehlasovalo), ale byla potřeba absolutní většina 361 hlasů. Technologické společnosti nyní získají možnost skenovat privátní zprávy uživatelů.

Většina českých europoslanců byla pro zavedení Chat Control 1.0, pro konkrétně hlasovalo 16 z 21 zástupců Česka. Jak jsme informovali, téma podpořily zástupci stran Starostové, TOP 09, KDU-ČSL nebo částečně ODS. Naopak proti byli zástupci komunistů, SPD nebo Pirátů.

Chat Control 1.0 už jednou zmizel ze scény, když jej europoslanci v březnu letošního roku odmítli. Výjimka, která umožňovala skenovat osobní komunikaci, vypršela třetího dubna. Jenže Rada Evropské unie následně přijala původní návrh Evropské komise a spustila takzvané druhé čtení. Europoslanci následně schválili opětovné projednání výjimky v rámci takzvaného naléhavého postupu. Téma se tak podařilo protlačit diskutabilním způsobem.

Konec plošného skenování konverzací? Budeme pokračovat, hlásí i přes zrušení výjimky Google, Meta, Microsoft a Snap Přečtěte si také:

Konec plošného skenování konverzací? Budeme pokračovat, hlásí i přes zrušení výjimky Google, Meta, Microsoft a Snap

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).