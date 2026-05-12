Škoda Auto řeší průšvih, hackeři získali přístup k e-shopu a ukradli hesla a údaje zákazníků

Jan Sedlák
Dnes
Škoda Auto Autor: Škoda Auto

Český výrobce vozů Škoda Auto řeší bezpečnostní incident. Týká se německé pobočky, jejíž oficiální e-shop byl napaden útočníky, kteří získali dočasný přístup.

O problému informovala sama pobočka v Německu s tím, že na incident narazil interní bezpečnostní tým. Provoz webu byl dočasně pozastaven a byla aplikována záplata. Probíhá další vyšetřování.

Útočníci zneužili nespecifikovanou bezpečnostní chybu v e-commerce platformě, na níž německý e-shop Škody běžel. Tato chyba umožnila eskalaci práv a obejití ověřovacích mechanismů. Je možné, že šlo o zranitelnost typu zero-day.

Škoda uvedla, že útočníci v rámci útoku získali data zákazníků, jde o jména, hesla, e-mailové adresy, telefonní čísla, historii objednávek, adresy a podobně. Údaje nebyly uloženy v plaintextu a nemělo by tedy být možné je jednoduše dále zneužít. Údaje o kreditních kartách neunikly, ty se v e-shopu neukládají a jdou přes platební brány.

Škoda Auto nemá bezpečnostní incidenty poprvé. V minulosti například řešila to, že se k vozům této značky lze dostat na dálku, sledovat polohu v reálném čase nebo spouštět některé funkce. Velký leak dat postihl i celou skupinu Volkswagen.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

