 »  Škoda Auto spouští vlastní e-shop, vůz na operativní leasing lze objednat online

Jan Sedlák

Škoda Auto spouští vlastní e-shop nazvaný Škoda Online, na kterém je možné objednat si vůz na operativní leasing. Obchod je napojený na skutečné skladové zásoby a zákazníci mohou objednávat automobil v konkrétní konfiguraci a předem zjistit termín dodání. Možná je také okamžitá platba, e-shop je napojený na koncernovou platební bránu.

„V online prostředí se zde podařilo integrovat interface klasického e-shopu s legislativně i procesně poměrně komplikovanou nabídkou operativního leasingu. Proces nabídky proto obsahuje i scoring zájemce. Vzhledem k nutnosti rezervace vozidel v průběhu tvorby objednávky musel být systém e-shopu plně integrován do proprietárního systému objednávek a skladů značky Škoda. Nabízená vozidla je nutné po dobu tvorby objednávky rezervovat. Rezervace provedené návštěvníky bez skutečného zájmu však nesmí vyblokovat veškeré skladové zásoby,“ uvádí Škoda Auto.

Systém pro Škodu vyvinula česká společnost Cleverlance, o které jsme psali v našem článku. Škoda také nedávno vypustila mobilní aplikaci pro rozšířenou realitu (AR), díky které je možné prohlédnout si model vozu v reálném prostředí.

Nabízení leasingů na auta online začíná být zajímavým oborem. Loni na jaře se do této oblasti pustila také investiční skupina Miton, když rozjela web Driveto.cz, který soustřeďuje nabídky na operativní leasing. Viz také náš rozhovor s šéfem projektu: František Peterka (Driveto): Letos chceme prodat 2500 aut a za rok jít do ciziny.