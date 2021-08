Škoda Auto umožní kurýrům DoDo, Zásilkovny a Alzy doručovat zásilky do kufrů zaparkovaných vozidel

Aktualizace 14:08 – doplnili jsme informace o kurýrech Alzy

Firmy Alza, DoDo a Zásilkovna spustily ve spolupráci s automobilkou Škoda Auto službu doručení přímo do kufru auta zákazníka. Odemčení vozu proběhne na dálku bez nutnosti přítomnosti majitele. Firmy chtějí touto technologií usnadnit zákazníkům přebírání zásilek.

V případě DoDo otevření vozu probíhá vzdáleně prostřednictvím aplikace myŠKODA.Služba procházela dvouletým testováním a zatím bude dostupná v Praze. Počítá se ale s jejím rozšířením i do dalších měst.

„Kromě zboží podmíněného ověřením věku lze do kufru doručit prakticky jakoukoliv objednávku, která se do prostoru vejde. Díky službě osobního asistenta DoDo si zákazník může zaúkolovat kurýra opravdu čímkoli, a to i třeba skrze Facebook Messenger. Můžete si tak nechat vyzvednout a do auta doručit sportovní tašku, kterou ráno v den tréninku zapomenete doma, a naložit velké balení krmiva pro mazlíčky nebo třeba dárky, které v autě zůstanou v bezpečí skryté před zraky obdarovaných. A pokud se vám v kalendáři nečekaně objeví pracovní schůzka, kurýr vám doveze vyžehlený oblek a připraví jej do vozu zaparkovaného před kanceláří,“ říká výkonný ředitel DoDo Martin Marek.

Podobně funguje i doručování do kufru, které nabízí e-shop Alza.cz. Kurýři Alza Express v rámci služby Doručení do mého automobilu doručí zboží v předem určený čas na zvolené adrese. Při objednávání přes web nebo mobilní aplikaci zákazník zvolí den, čas a přibližnou adresu, kde bude jeho vůz parkovat. Kurýr pak bude moci v daný čas jednou odemknout vozidlo.

"Na realizaci projektu se naše týmy IT a logistiky podílely od jeho prvotní koncepce. Díky tomu je služba plně integrovaná do našeho ekosystému a pro zákazníky vlastnící technicky způsobilý automobil stejně přístupná jako běžné doručení do AlzaBoxu,“ uvedl Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz.

Poněkud jiný přístup zvolila Zásilkovna, která ve spoluprací se Škodou vyvinula služba Zásilkovna do auta. V tomto případě zákazník objedná nejprve doručení na adresu a v aplikaci ji následně přesměruje do svého vozu Škoda pomocí elektronického formuláře. Ten zákazník obdrží ve standardním notifikačním e-mailu ve chvíli, kdy Zásilkovna převzeme zásilku fyzicky do přepravy. Zákazník pak uvede, kdy a kde přibližně bude jeho vůz parkovat a operaci potvrdí přihlášením do svého účtu Škoda Connect. Řidič Zásilkovny pak vůz otevře prostřednictvím aplikace ve svém telefonu.

"Technologické řešení jsme vyvíjeli a testovali několik měsíců a ve spolupráci se Škoda Auto doručit,“ říká Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a CEO skupiny Packeta.

"Díky řešení Přístup do vozu zajistí vůz Škoda svému majiteli kvalitní službu i ve chvíli, kdy je pouze zaparkovaný a za normálních okolností by svému majiteli neposkytl žádnou přidanou užitkovou hodnotu. Touto službou rozšiřujeme naši řadu řešení v oblasti mobility a zákazníkům nabízíme časovou úsporu, pohodlí a v mnoha ohledech jim usnadníme každodenní život. Umožníme jim například využít dodání zásilek ve chvíli, kdy pracují, čímž odpadá čas, který by jinak strávili čekáním na kurýra. Přístup k požadovaným údajům o vozidle má pouze kurýr zvolené doručovací služby a dodání zásilky navíc probíhá bezkontaktně, což je v dnešních dnech bezpochyby nespornou výhodou,“ popisuje výhody nové služby Martin Jahn, člen představenstva pro prodej a marketing Škoda Auto.