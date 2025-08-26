Lupa.cz  »  Škoda, Kiwi.com a další firmy dostanou dotace na AI. Stát začal rozdělovat pět miliard

Škoda, Kiwi.com a další firmy dostanou dotace na AI. Stát začal rozdělovat pět miliard

Jan Sedlák
Dnes
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Stát skrze ministerstvo průmyslu a obchodu vybral 48 projektů, kterým poskytne dotaci ve výši až 30 milionů korun na rozvoj prvků umělé inteligence. Jde o první část programu TWIST (Transfer, výzkum, vývoj a inovace pro strategické technologie), v němž se má mezi roky 2025 až 2031 rozdělit pět miliard korun.

Další části TWISTu se budou vypisovat v budoucnu. Program cílí na strategické oblasti, primárně AI, kvantové technologie, čipy a polovodiče a mikroelektroniku.

První várka projektů určených k veřejné podpoře je mix startupů i velkých podniků. Škoda Auto například uspěla s AI výrobním asistentem, Kiwi.com za dotaci vybuduje samoučící se AI pro optimalizaci back-office procesů, Safetica postaví inteligentní AI agenty pro autonomní ochranu dat, Yieldigo bude dělat na vývoji modulu pro řízení výprodejových slev za pomoci AI a tak dále. Kompletní seznam projektů je zde.

Dotaci získal i startup Filuta AI, který chce ve spolupráci s Matfyzem vyvinout samoobslužné AI agenty. „Cílem projektu je vytvořit přátelštější podmínky pro využití námi vyvinutých agentů přímo klienty. Chceme snížit vysoké nároky na expertní znalosti lidí, kteří s našim řešením budou pracovat a umožnit jim využívat autonomní plánovací agenty zcela samostatně. Díky tomu se dramaticky zlepší a zefektivní škálovatelnost produktů Filuta AI. Výstupem aplikovaného výzkumu projektu TWIST bude v případě Filuta AI zkrácení doby integrace našeho řešení z jednoho až dvou týdnů na jeden až dva dny, kde si většinu integrace udělá sám zákazník, což pro něj představuje neuvěřitelnou konkurenční výhodu,“ uvedl Filip Dvořák, zakladatel Filuty.

Pokud některý z aktuálně vybraných 48 projektů nakonec dotaci chtít nebude, bude se vybírat z širší listiny. Ministerstvo průmyslu do širšího seznamu dalo 76 AI technologií.

Celkově se přihlásilo 109 projektů. Podle ministerstva jde o úspěch. „Je to první pokus o takto úzce zaměřený program. V první výzvě, kde jsme vyčlenili 700 milionů, nám přišly žádosti za 2,1 miliardy,“ řekl Lupě Daniel Všetečka, ředitel odboru digitální ekonomiky na resortu průmyslu.

Ministerstvo průmyslu by v budoucnu chtělo na aktivity jako je umělá inteligenci alokovat ještě více peněz. Například na zrychlení byrokracie či výuku AI chce sehnat až 20 miliard korun.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

