 »  Škoda spouští mobilní aplikaci, auto si lze prohlédnout pomocí rozšířené reality

Jan Sedlák

Škoda Auto vypustila do světa mobilní aplikaci nazvanou Škoda AR. Prozatím je k dispozici pro zařízení s iOS, které podporují Apple ARKit, do budoucna se má dostat i na Android. Škoda ARKit využívá pro promítání virtuálního modelu vozu KAROQ do reálného prostředí.

Stačí tedy namířit iPhonem nebo iPadem například na silnici a nechat si vůz pomocí rozšířené reality (AR) zobrazit a podívat se, jak by v praxi mohl vypadat. Součástí je také konfigurátor, díky kterému lze měnit parametry typu barva. Upravovat lze i interiér.

Škoda, která sama při vývoji i výrobě automobilů využívá různé AR a VR technologie, chce do aplikace budoucna přidávat také další vozidla.

Aplikaci pro Škodovku vyvinulo české studio BRAINZ VR, které se na AR/VR technologie soustředí. Mimo jiné stojí za takzvaným „VR pokojíčkem“, který je k dispozici v pražském Kině Pilotů.