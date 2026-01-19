Skokani Seznamu 2025: Villa Lucia vládla filmům, jinak Češi řešili česnek i kuny

Seznam.cz zveřejnil přehled „skokanů“ vyhledávání, tedy dotazů, jejichž popularita meziročně nejvíce vzrostla. V roce 2025 táhla hlavně filmová a seriálová tvorba, kde žebříček vede česko‑slovenská komedie Villa Lucia. Praktické dotazy pak odhalují velmi pozemské starosti, v jejich čele stojí moření česneku ve slupce.
Podle Seznamu vyhledávání právě na této stránce měsíčně využije každý druhý Čech a do vyhledávacího pole míří několik milionů uživatelských dotazů. V Česku je nejsilnějším vyhledávačem Google, ale Seznam.cz je dlouhodobě oblíbený a proti jiným zemím si své prvenství nad Googlem po jeho vstupu držel déle. Nejsilnější je u starších a konzervativnějších uživatelů.
Loni přál ve vyhledávání rok nostalgii, do desítky skokanů kromě filmu Villa Lucia dostal americký horor Tajemství loňského léta 3 i filmy s hercem Liamem Neesonem. V této kategorii se objevila i show Partička nebo film Samotáři, který lidé hledali v online verzi. Mezi volnočasovými akcemi nejvíce rostl zájem o Námořní muzeum Veletov, program festivalu na hradě Švihov nebo veletrh For Therm. Do kategorie firem se probojoval Doctor Optic, restaurace Karlínská holka, nebo konkrétní liberecký Albert, který prošel modernizací. Mezi osobnostmi byl velký zájem o moderátory Rádia Blaník, švýcarského psychiatra a psychoanalytika Hermanna Rorschacha známého především jako tvůrce Rorschachova testu, nebo Heinricha Göbela, který měl kromě jiného vynalézt žárovku dříve než Thomas Alva Edison. V kategorii praktických dotazů kromě zmíněného česneku lidi zajímaly rodinné konstelace nebo ochrana auta proti kunám.
Skokani neukazují absolutně nejhledanější výrazy, ale ty s největším nárůstem oproti předchozímu roku.