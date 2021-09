Skupina COOP chce příští rok spustit testovací prodejnu bez personálu

Po vzoru skandinávských zemí chce skupina COOP otestovat koncept prodejen bez personálu, ve kterých by lidé zajišťovali pouze doplňování a přebírání zboží. Provoz pilotní prodejny by měl začít příští rok. Upozornil na to server Mediaguru s odkazem na vystoupení předsedy představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev COOP Pavla Březiny na konferenci Retail Summit 2021. Informaci Lupě potvrdil i Lukáš Němnčík, který v COOPu působí na pozici Head of Marketing & Development.

„Je to tak, zabýváme se timto tématem a inspirací nám jsou podobné koncepty, které funguji ve Švédsku a Norsku u kolegů z COOPu,“ řekl Lupě Němčík s tím, že projekt je zatím velmi čerstvý a firma řeší provozní a organizační aspekty celého konceptu.

Podle Mediaguru by prodejny měly nabízet omezený sortiment, který nebude zahrnovat například čerstvé zboží na váhu. Cílem je udržet vesnické prodejny, které často představují místo pro setkávání, ale mzdy zaměstnanců představují podle Březiny nejvyšší nákladovou položku. Vedle COOPu už prodejny bez personálu několik let provozu Amazon pod názvem Amazon Go. Koncept obchodu bez pokladen testuje i nizozemský řetězec Albert Heijn.

Skupina COOP loni spustila vlastní e-shop umožňující objednání zboží s doručením do nejbližší prodejny COOP. Firma rozvíjí také vlastní síť samoobslužných výdejních boxů.