Skylink a Antik odemykají prémiové stanice. Jeden nabízí dokumenty, druhý dětské kanály

Filip Rožánek
Dnes
David Attenborough Autor: Viasat Nature CZ
Přírodovědné dokumenty Davida Attenborougha uvádí stanice Viasat Nature

Televizní operátoři Skylink, FreeSat a Antik zveřejnili seznam prémiových stanic, které v květnu zpřístupňují všem zákazníkům bez ohledu na předplacený tarif. Každá nabídka cílí na mírně odlišné publikum. 

Společnost Canal+, pod kterou spadají značky Skylink a FreeSat, připravila pro dospělé diváky měsíc akčních filmů a dokumentů. Operátor Antik Telecom zaměřil svou pozornost výhradně na rodiny s dětmi.

Klienti Skylinku a FreeSatu mohou až do 2. června volně sledovat stanice Canal+ Action a Viasat Nature. Dočasná nabídka se vztahuje na klasický satelitní příjem i na diváky online vysílání prostřednictvím platformy Skylink Live TV. 

Filmový a seriálový kanál Canal+ Action staví svůj program na druhé řadě kriminálního seriálu FBI: Ti nejhledanější, jež diváky zavádí do prostředí elitní jednotky pátrající po nebezpečných uprchlících. Kriminální žánr zastupuje také francouzský seriál Elitní jednotka B.R.I., jehož ústřední zápletkou je vyšetřování vraždy dvou policistů z protidrogového oddělení a rozsáhlá operace namířená proti evropské drogové síti i zkorumpovanému komisaři. 

Dokumentární stanice Viasat Nature nabízí pohled do světa flóry a fauny prostřednictvím pořadů uznávaného britského přírodovědce Davida Attenborougha. Jeho dokumentární snímky, oceněné prestižními cenami BAFTA a Emmy, kombinují reálné záběry přírody s moderními počítačovými animacemi.

Technické parametry pro naladění programu Canal+ Action
Pozice ve FastScanu: 5
Satelit: Astra 23,5°E
Kmitočet: 11 973 MHz
Polarizace: vertikální
FEC: ¾
Symbolová rychlost: 29 900 kS/s
Norma: DVB-S2/8PSK
Pilot: ON
Technické parametry pro naladění programu Viasat Nature
Pozice ve FastScanu: 71
Satelit: Astra 23,5°E
Kmitočet: 12 109 MHz
Polarizace: horizontální
FEC: ¾
Symbolová rychlost: 29 900 kS/s
Norma: DVB-S2/8PSK
Pilot: ON

Klienti služby Antik TV mohou po celý květen využít bezplatný přístup ke třem populárním dětským stanicím: Minimax, Disney Channel a Disney Junior. Volné vysílání potrvá až do 31. května 2026 a pokrývá potřeby dětí napříč různými věkovými kategoriemi. 

Nejmladšímu publiku platforma nabízí stanici Disney Junior s oblíbenými pořady jako Sofie První, Bluey či každodenní hrdinské mise kočičích záchranářů v animovaném seriálu Superčíči. Předškoláci a žáci na prvním stupni základních škol najdou na stanici Minimax seriál Alvin a Chipmunkové nebo příběhy ze seriálu Mimi šéf: Zpátky ve hře. 

Pro starší děti a dospívající mládež je k dispozici pestré vysílání stanice Disney Channel, jež pravidelně rotuje stálice jako Kouzelná Beruška a Černý kocour, Phineas a Ferb a večerní hraný seriál Kouzelníci z Waverly.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

