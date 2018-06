 »  Skylink a další platformy skupiny M7 inovovaly odbavovací řetězec o systém Harmonic

Jan Brychta

Společnost M7 Group, která provozuje několik televizních platforem po celé Evropě a patří jí i největší česko-slovenský satelitní operátor Skylink, obměnila s ohledem na překotný rozvoj enkodovacích technologií technické zázemí vysílaných služeb.

Výsledkem nasazení nových kompresních postupů by se mělo projevit ve zlepšení obrazové kvality vysílaných video služeb, snížení nároků na šíři pásma a také zvýšení flexibility celého technického zajištění.

Změna kodeku se neplánuje

Nový systém ale neznamená přechod na nový kodek, jako je například H-265/HEVC. V současné době vysílá na satelitu většina stanic skupiny M7 ve formátu DVB-S2 MPEG-4/H.264. Podle informací serveru DigiZone.cz se tento formát s ohledem na penetraci přijímačův dohledné době určitě měnit nebude.



Autor: Harmonicinc.com Z video prezentace enkodéru Electra X2.

Srdcem nově zavedeného systému je softwarové řešení Harmonic Pure Compression Engine, které díky využití kodérů Electra X2 umožňuje při snížené šířce pásma dosáhnout lepší kvality obrazu.

Za významný označuje operátor i posun v kvalitě videí odbavovaných online a podporu zobrazovací technologie HDR. Diváci by se tak mohli dočkat vyšší ostrosti obrazu i při nižších bitových rychlostech.



Autor: Harmonicinc.com Kompletní řetězec systému Harmonic.

Lepší predikce i šedivější barva

Nový algoritmus by měl také snížit úroveň kódového šumu, zajistit plynulejší prolínání obrazu a přechody mezi jednotlivými snímky. Přesnějších výsledků by měly i u nízkých bitových rychlostí dosahovat předpovědi pohybu (tzv. ME, neboli Motion Estimation).

Zlepšení se bude dále týkat kódování šedé barvy a nový systém by měl také zajistit prevenci „cukavého“ pohybu kombinováním použitých algoritmů.

Prohlédněte si produktové video enkodéru Electra X2: