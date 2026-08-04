Skylink a FreeSat přidávají do nabídky Primu Sport, uvidí ji všichni klienti

Satelitní služby Skylink a FreeSat od 4. srpna přidávají do nabídky sportovní kanál TV Prima. Program je pro zákazníky v České republice dostupný v základním balíčku Mini a vyšších. Nachází se na pozici 111, většině diváků se objeví automaticky.
Sportovní fanoušci mohou sledovat už dnešní utkání Sparty s Lyonem, které začne v 19:30 předzápasovým studiem. Výkop bude ve 20 hodin.
Technické údaje pro ruční naladění stanice:
|Program:
|Prima sport
|Pozice ve FastScanu:
|111
|Satelit:
|Astra 23,5°E
|Kmitočet:
|12 110 MHz
|Polarizace:
|horizontální
|FEC:
|3/4
|Symbolová rychlost:
|29 900 kS/s
|Norma:
|DVB-S2/8PSK
|Pilot:
|ON
Sportovní kanál už do svých tarifů zařadili také další provozovatelé placených televizních služeb: T-Mobile, Oneplay a Vodafone TV. Prima kromě toho potvrdila distribuční dohodu se službami a společnostmi SledováníTV, Poda, Elsat, 4NET.TV, Starnet, DWP, Rete Internet a městem Albrechtice.
Kdo nemá placené služby a spoléhá na příjem přes anténu, najde Primu Sport volně v DVB-T2 Multiplexu 24.
Dnešní večerní přenos fotbalového utkání bude teprve ochutnávkou chystaného programu. Kanál oficiálně odstartuje až v pondělí 17. srpna, kdy nahradí končící stanici Sporty TV. Podrobnosti o programovém schématu, tvářích stanice a dalších parametrech sdělí Prima na tiskové konferenci ve čtvrtek 6. srpna.