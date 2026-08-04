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Skylink a FreeSat přidávají do nabídky Primu Sport, uvidí ji všichni klienti

Filip Rožánek
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Prima Sport Autor: TV Prima
Pozvánka na tiskovou konferenci TV Prima naznačuje, jaké sporty budou ve vysílání Prima Sport
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Satelitní služby Skylink a FreeSat od 4. srpna přidávají do nabídky sportovní kanál TV Prima. Program je pro zákazníky v České republice dostupný v základním balíčku Mini a vyšších. Nachází se na pozici 111, většině diváků se objeví automaticky.

Sportovní fanoušci mohou sledovat už dnešní utkání Sparty s Lyonem, které začne v 19:30 předzápasovým studiem. Výkop bude ve 20 hodin. 

Technické údaje pro ruční naladění stanice:

Program: Prima sport
Pozice ve FastScanu: 111
Satelit: Astra 23,5°E
Kmitočet: 12 110 MHz
Polarizace: horizontální
FEC: 3/4
Symbolová rychlost: 29 900 kS/s
Norma: DVB-S2/8PSK
Pilot: ON

Sportovní kanál už do svých tarifů zařadili také další provozovatelé placených televizních služeb: T-Mobile, Oneplay a Vodafone TV. Prima kromě toho potvrdila distribuční dohodu se službami a společnostmi SledováníTV, Poda, Elsat, 4NET.TV, Starnet, DWP, Rete Internet a městem Albrechtice.

Kdo nemá placené služby a spoléhá na příjem přes anténu, najde Primu Sport volně v DVB-T2 Multiplexu 24.

Dnešní večerní přenos fotbalového utkání bude teprve ochutnávkou chystaného programu. Kanál oficiálně odstartuje až v pondělí 17. srpna, kdy nahradí končící stanici Sporty TV. Podrobnosti o programovém schématu, tvářích stanice a dalších parametrech sdělí Prima na tiskové konferenci ve čtvrtek 6. srpna.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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