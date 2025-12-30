Skylink a FreeSat vypnou několik stanic včetně cestovatelského kanálu Travel XP

Majitel satelitních služeb Skylink a FreeSat oznámil, že k 31. prosinci vyřadí z nabídky několik televizních stanic. Jejich distribuce skončí v satelitní nabídce i v internetové televizi Skylink.
Ve středu 31. prosince dojde na satelitu Astra 23,5°E k ukončení vysílání stanic MTV 80s, MTV 00s, Paramount Network, Travel XP a Comedy Central Hungary. Většinu z nich vlastní skupina Paramount, která se rozhodla omezit televizní podnikání v Evropě.
Další změny se dotknou zákazníků FreeSatu, kteří přijímají signál ze satelitu Thor. Ti navíc přijdou o stanice Auto Moto Sport HD, Nick Music a Arena Sport 1. Z nabídky na Thoru budou odebrány i tematické hudební kanály MTV (MTV Hits, MTV Club, MTV 80s, MTV 90s a MTV 00s) a program Paramount Network.
U stanice Auto Moto Sport HD na satelitu Astra se mění vysílací parametry. Naprostá většina zákazníků tuto změnu vůbec nezaznamená, protože se jim díky funkci automatického ladění FastScan vysílací parametry aktualizují samy. Zákazníci, kteří FastScan nemají, si mohou programy naladit manuálně dle níže uvedených parametrů.
Technické parametry pro naladění programu
|
Program:
|
Auto Moto Sport HD
|
Pozice ve FastScanu:
|
112
|
Satelit:
|
Astra 23,5°E
|
Kmitočet:
|
11 739 MHz
|
Polarizace:
|
vertikální
|
FEC:
|
¾
|
Symbolová rychlost:
|
29 900 kS/s
|
Norma:
|
DVB-S2/8PSK
|
Pilot:
|
ON