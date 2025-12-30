Lupa.cz  »  Skylink a FreeSat vypnou několik stanic včetně cestovatelského kanálu Travel XP

Skylink a FreeSat vypnou několik stanic včetně cestovatelského kanálu Travel XP

Filip Rožánek
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Diváci, televize, divák, televizor, vysílání Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím Google Gemini

Majitel satelitních služeb Skylink a FreeSat oznámil, že k 31. prosinci vyřadí z nabídky několik televizních stanic. Jejich distribuce skončí v satelitní nabídce i v internetové televizi Skylink.

Ve středu 31. prosince dojde na satelitu Astra 23,5°E k ukončení vysílání stanic MTV 80s, MTV 00s, Paramount Network, Travel XP a Comedy Central Hungary. Většinu z nich vlastní skupina Paramount, která se rozhodla omezit televizní podnikání v Evropě.

Další změny se dotknou zákazníků FreeSatu, kteří přijímají signál ze satelitu Thor. Ti navíc přijdou o stanice Auto Moto Sport HD, Nick Music a Arena Sport 1. Z nabídky na Thoru budou odebrány i tematické hudební kanály MTV (MTV Hits, MTV Club, MTV 80s, MTV 90s a MTV 00s) a program Paramount Network.

U stanice Auto Moto Sport HD na satelitu Astra se mění vysílací parametry. Naprostá většina zákazníků tuto změnu vůbec nezaznamená, protože se jim díky funkci automatického ladění FastScan vysílací parametry aktualizují samy. Zákazníci, kteří FastScan nemají, si mohou programy naladit manuálně dle níže uvedených parametrů.

Technické parametry pro naladění programu

Program:

Auto Moto Sport HD

Pozice ve FastScanu:

112

Satelit:

Astra 23,5°E

Kmitočet:

11 739 MHz

Polarizace:

vertikální

FEC:

¾

Symbolová rychlost:

29 900 kS/s

Norma:

DVB-S2/8PSK

Pilot:

ON
Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Zálohy na zdravotní pojištění: minimálně 3306 korun

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

CIOtrends: střízlivění z AI, návrat do kanceláří a privátní cloud

Nový osvobozený benefit: Zaměstnanecké opce od roku 2026

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Retence v praxi: pět chyb, kvůli kterým přicházíte o zákazníky

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Udělejte si na Nový rok pořádnou čočku na kyselo s vejcem

Lehké silvestrovské pomazánky, které budete mít za chvilku hotové

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Půlka vinných klobás v testu propadla. Šidí Lidl, Globus i Makro

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Datová centra: AI boom, limity energetiky a přesun kapacit

Matka a dcera lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).