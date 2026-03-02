Lupa.cz  »  Zákaznické systémy Skylinku mají odstávku, fungovat začnou v úterý ráno

Zákaznické systémy Skylinku mají odstávku, fungovat začnou v úterý ráno

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Skylink Autor: M7 Group

Satelitní a internetová televizní platforma Skylink od pátku provádí technickou údržbu svých zákaznických systémů. Rozsáhlý výpadek potrvá až do úterý 3. března do 6 hodin ráno. Po celou dobu odstávky nemohou zákazníci využívat většinu online služeb operátora.

Nedostupné je přihlášení do zákaznické zóny, není možné měnit uživatelské údaje, nelze dělat žádné úpravy služeb a předplatného, a to včetně jejich obnovení či prodloužení. Nefungují ani komunikační kanály – chat, kontaktní formuláře a zákaznická linka. Zákazníci rovněž nemají možnost provést reautorizaci satelitních karet.

Skylink uvedl, že předplatitelům, jejichž předplatné končí v období odstávky, bylo automaticky prodlouženo do úterý 3. března. Namísto standardní reautorizace satelitní karty operátor doporučuje naladit program ČT1 a nechat jej bez přepínání běžet, přičemž obraz by se měl obnovit nejpozději do 60 minut.

Odstávka se podle Skylinku týká výhradně zákaznických systémů a nemá žádný vliv na samotné satelitní ani internetové televizní vysílání. Aplikace Skylink Live TV je v provozu. Shodou okolností však v pátek 27. února zároveň nastal výpadek v satelitním vysílání stanic Canal+ Sport, Canal+ Action a celé rodiny kanálů FilmBox. „V průběhu pátečního odpoledne a večera jsme evidovali potíže s programy skupiny Canal+ a FilmBox. Ve večerních hodinách byla situace opravena,“ vyjádřil se operátor.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Zahrávají si ČEZ či E.ON s čínským ohněm?

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).