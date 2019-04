 »  Skylink v dubnu nabídne zdarma Filmbox Premium nebo HBO3

Filip Rožánek

Provozovatel česko-slovenské satelitní platformy Skylink v dubnu volně zpřístupní některé stanice.

Od pondělí 1. 4. do 30. 4. představí filmový FilmBox Premium trháky převážně s válečnou tématikou. Od začátku dubna až do 13. 4. je otevřen program Viasat History, který se pokusí v sérii Neobjasněná akta Egypta odkrýt a rozšifrovat veškerá jeho tajemství. Od 14. 4. do 30. 4. naváže program Viasat Explore, mj. s dokumentárním seriálem Intenzivní kmenový trénink.

Posledním volným vysíláním v dubnu, a to od 8. 4. do 14. 4., je filmový program HBO3. Ten zařadí předešlé série seriálu Hra o trůny, na které pak naváže premiérová osmá řada.