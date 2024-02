SkyShowtime v dubnu zavede na českém trhu předplatné s reklamou

Autor: Filip Rožánek

Streamovací služba SkyShowtime zavede od 23. dubna 2024 nový tarif s reklamou. Týkat se to bude také České republiky a Slovenska. Standardní předplatné bez reklam bude dražší než teď.





Zatímco dnes platí uživatelé za přístup na SkyShowtime 179 Kč měsíčně, na konci dubna se ceník změní. Na výběr budou dva tarify: Standardní s reklamou za 159 Kč měsíčně, nebo Standard Plus bez reklam za 219 Kč měsíčně. Při platbě na rok dopředu zaplatí zákazník 1259 Kč za tarif s reklamou anebo 1759 Kč za přístup bez reklam.





„Členové, kteří si zaplatili roční předplatné, budou moci po dobu trvání svého ročního předplatného nadále využívat stávající tarif bez reklam (který se přejmenovává na Standard Plus). Po skončení ročního předplatného mají členové možnost obnovit svůj plán Standard Plus (v rámci měsíčního nebo ročního předplatného), nebo se rozhodnout pro Standardní předplatné s reklamou,“ doplnila společnost SkyShowtime na dotaz Digizone.cz.

„Naše nabídka celoživotní poloviční ceny platila pouze v případě měsíčního předplatného. Pro všechny předplatitele využívající nabídku celoživotní poloviční ceny tato nabídka zůstává zachována a budou platit 50 % ceny předplatného Standard Plus,“ pokračuje vyjádření firmy.

SkyShowtime stále nenabízí obsah v rozlišení 4K. V levnějším tarifu s reklamou bude možné sledovat obsah v jednu chvíli na jednom zařízení, u standardního předplatného jsou povoleny dva souběžné streamy. Levnější tarif nebude podporovat offline sledování, u standardního předplatného bude povoleno stažení až 30 titulů (filmů nebo jednotlivých epizod). Vyplývá to z aktualizovaných informací v nápovědě na internetových stránkách SkyShowtime.

Nové předplatné s reklamou bude zavedeno na všech více než 20 trzích: v Albánii, Andoře, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Dánsku, Finsku, Maďarsku, Kosovu, Černé Hoře, Severní Makedonii, Norsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Srbsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Španělsku a Švédsku.

SkyShowtime se tak stává první velkou streamovací službou, která spouští předplatné s reklamou na všech svých trzích.

„Cílem SkyShowtime bylo vždy nabízet skvělou zábavu za skvělou cenu. I nadále se snažíme divákům na našich trzích přinášet to nejlepší z Hollywoodu i atraktivní místní tituly. Zavedením našeho nového Standardního předplatného s reklamou služba SkyShowtime i nadále vede z hlediska ceny a kvality, protože zákazníkům poskytuje ještě dostupnější nabídku zábavy pro celou rodinu. Naše Standardní předplatné s reklamou nabízí stejně skvělou zábavu a filmové hity jako předplatné Standard Plus, navíc za atraktivní cenu. Velmi nás těší, že můžeme zákazníkům na všech našich trzích nabídnout větší výběr a skvělé ceny,“ tvrdí generální ředitel Monty Sarhan.

Streamovací služba plánuje uvedení dalších nových velkofilmů a seriálů: Mary & George, Oppenheimer, Star Trek: Discovery a Tatér z Osvětimi (The Tattooist of Auschwitz). Dále s v aplikaci objeví Asteroid City od Wese Andersona, Mission: Impossible – Odplata, Tlapková patrola ve velkofilmu (PAW Patrol: The Mighty Movie) a Želvy Ninja: Mutantí Chaos (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Uživatelé se mohou těšit také na seriály a filmy A Gentleman in Moscow, Apples Never Fall, Bargain, HALO (2. řada), Knuckles, Lawmen: Bass Reeves, Sexy Beast, Ted, The Curse, The Family Stallone (2. řada) a Veronika.

SkyShowtime i nadále investuje do nabídky místních titulů, nové investice na českém trhu však neoznámila. Větší výběr místní tvorby se týká předplatitelů v Dánsku, Finsku, Holandsku, Norsku, Polsku, Španělsku, Švédsku a Rumunsku.

Aktualizováno 13:40 – Doplnili jsme informace o rozlišení a souběžných streamech.

Aktualizováno 15:59 – Doplnili jsme vyjádření SkyShowtime k předplatnému za akční cenu.