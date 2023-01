SkyShowtime začne v Česku a na Slovensku fungovat od 14. února

Autor: Paramount Pictures

Nová streamovací služba SkyShowtime bude dostupná od 14. února v Česku, na Slovensku, v Albánii, Maďarsku, Kosovu, Severní Makedonii, Polsku a Rumunsku. Uvede třeba novinku Vítěz od Jana Hřebejka nebo seriál Bez vědomí.





Předplatitelé získají přístup k exkluzivním televizním premiérám dosud neodvysílaných filmů od studií Universal Pictures a Paramount Pictures, novým seriálům, a k výběru pořadů z knihoven Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios a Peacock.





Jde například o tituly Jurský svět: Nadvláda, Panství Downton: Nová éra, Jerry a Marge: tajemství loterie, Zlouni nebo Top Gun: Maverick.

Ze seriálů se v nabídce objeví westernový 1883, dále American Gigolo, Halo, Zákon a pořádek (řada 21), Let The Right One In, Mayor of Kingstown (řada 1 a 2), Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy a Yellowstone.

Mezi velkými filmovými a seriálovými novinkami, které SkyShowtime uvede v nadcházejících měsících, jsou i tyto nejočekávanější tituly: A Town Called Malice, Belfast, Drift – Partners In Crime (řada 1A), Lioness, Nope, Mimoni 2: Padouch přichází, Rabbit Hole, Smile, The Black Phone and The Great Game.

Zákazníci ve střední a východní Evropě budou také moci sledovat dva z prvních SkyShowtime Originals titulů: seriál Vítěz od Jana Hřebejka a polský seriál Warszawianka. Další populární titul z místní produkce, který na platformu přichází, je maďarský seriál The Informant.

Od března bude navíc pro předplatitele k dispozici sedm dalších pořadů: Spolu a hladoví (Česko), Hackerville (Rumunsko), One True Singer (Rumunsko), Ruxx (Rumunsko), Tuff Money (Rumunsko), Bez vědomí (Česko), Success (Chorvatsko).

SkyShowtime bude pro zákazníky přímo dostupná na webových stránkách: www.skyshowtime.com a prostřednictvím aplikace SkyShowtime na zařízeních Apple s operačním systémem iOS a tvOS, na zařízeních s operačním systémem Android a na TV se systémy Android TV, Google TV a LG TV.

V Česku bude cena činit 179 Kč měsíčně. Na Slovensku, v Albánii, Kosovu a Severní Makedonii bude SkyShowtime dostupná za 5,99 EUR měsíčně. V Rumunsku bude služba dostupná za 3,99 EUR měsíčně, v Maďarsku za 1999 HUF měsíčně a v Polsku za 24,99 PLN měsíčně.