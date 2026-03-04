Sledování televize mimo domov tvoří sedm procent celkové sledovanosti, ukazují první úplná data

Český televizní trh má poprvé k dispozici kompletní měsíční data zahrnující sledovanost mimo domov. Z únorových čísel vyplývá, že diváci stráví sledováním vysílání mimo domácnost v průměru 17 minut denně ze čtyř hodin a jedenácti minut celkového času u obrazovek.
Od začátku února funguje v Česku nové měření, které poprvé započítává i sledování televize například v restauracích, čekárnách nebo sportbarech. Únor se tak stal prvním měsícem, za který jsou k dispozici úplná data tohoto typu. Podle nich diváci ve věku 15 a více let trávili u televizních obrazovek v průměru 4 hodiny a 11 minut denně, což je meziročně o deset procent více.
Většinu meziročního nárůstu, zhruba čtyři pětiny, přitom způsobilo právě započtení sledovanosti mimo domov do celkových statistik. „I bez ní však televizní sledovanost v únoru meziročně vzrostla. Svoji roli sehrála zimní olympiáda, která tradičně přitahuje k televizním obrazovkám celou řadu diváků,“ uvedla Michaela Suráková ze společnosti Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje dvacet tematických televizních stanic.
V komerčně sledovaných cílových skupinách je podíl sledování mimo domov ještě vyšší než průměr za celou populaci. U diváků ve věku 15 až 54 let dosahuje deseti procent, u skupiny 18 až 69 let devíti procent. Celková televizní sledovanost v těchto skupinách meziročně rostla o sedm, respektive osm procent. Nejvyšší podíl sledovanosti mimo domov vykazují nejmladší diváci do 34 let, kteří podle Surákové přirozeně tráví mimo domácnost více času než starší věkové skupiny.
Únorová data potvrdila, že sledovanost mimo domov se výrazně liší podle typu stanice. Nadprůměrné hodnoty vykazují zejména hudební kanály. Například u stanice Rebel tvořilo sledování mimo domov u diváků ve věku 18 až 69 let čtrnáct procent její celkové sledovanosti. Vysoký podíl zaznamenaly také některé dokumentární a dětské stanice jako Discovery Channel nebo Disney Channel.
Samostatnou kategorií jsou sportovní kanály, jejichž sledovanost mimo domov tradičně zvyšují restaurace, sportbary a veřejné projekce. Na stanici Eurosport 1 si přenosy z Milána a Cortiny d’Ampezzo oslovily celkem 1,7 milionu diváků ve věku od čtyř let. To je téměř trojnásobek oproti zimní olympiádě v Pekingu v roce 2022.
Výrazný vliv měla skutečnost, že diváci mohli tentokrát sledovat přenosy živě bez časového posunu. Sledovanost mimo domov tvořila v únoru u programu Eurosport 1 deset procent celkového zásahu ve skupině 18 až 69 let.