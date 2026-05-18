SledováníTV a Pecka nabízejí kvůli hokeji rychlejší verzi kanálu ČT sport

Filip Rožánek
Dnes
Sledování hokeje v televizi, ilustrační foto Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím ChatGPT

Internetové televize SledováníTV a Pecka zpřístupnily speciální variantu kanálu ČT sport. Důvodem je právě probíhající mistrovství světa v ledním hokeji. Přenosy na běžných streamovacích platformách obvykle trpí zpožděním, kvůli němuž se diváci dozvídají ze svého okolí o gólech dříve než z obrazovky.

V případě SledováníTV se speciální varianta jmenuje ČT sport RYCHLE, zákazníci Pecky mohou přepnout na programovou pozici ČT sport LIVE+. 

Obě služby upravily vyrovnávací paměť, která se při internetovém vysílání běžně používá k zajištění stability obrazu. Standardní streamy pracují s bufferem, který může způsobovat zpoždění v řádu desítek sekund oproti jiným typům šíření signálu. Nové kanály tento interval výrazně zkracují a přibližují přenos reálnému času.

Klienti SledováníTV mohou rychlejší verzi ČT sport sledovat bez ohledu na tarif předplatného. Ve službě Pecka je dostupnost ČT sport s nízkou latencí omezena na zákazníky s balíčkem Zlatá střední a vyššími tarify. Kanál nabídne datový tok až 10 Mb/s. 

Varianta s minimální latencí klade vyšší nároky na kvalitu internetového připojení a na výkon zařízení. V případě nestabilního připojení je doporučeno přepnout zpět na standardní verzi kanálu.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

