SledováníTV a SkyShowtime nabízejí časově omezené speciální slevy

Televizní aplikace SledováníTV v rámci Black Friday nabízí slevu na roční tarif. Za cenu deseti měsíců mohou zákazníci získat roční předplatné. Nabídka se vztahuje na všechny čtyři dostupné tarify při zakoupení dárkového poukazu do 5. prosince na speciální stránce e-shopu SledováníTV.
Základní tarif S je pro nenáročné uživatele, obsahuje přes 70 kanálů a zpětné sledování po dobu deseti hodin od televizního odvysílání pořadu. Pořady zároveň není možné nahrávat a v tarifu nejsou žádné videotéky.
V tarifu M je víc stanic, zpětné sledování i nahrávání a podpora až čtyř zařízení. Součástí je videotéka Prima+ ve verzi Light (umožňuje sledovat předpremiéry pořadů Primy a její exkluzivní internetové seriály v HD rozlišení 720p, obsahuje však reklamy v polovičním objemu než neplacená verze Prima+).
V tarifu L je přes 150 kanálů, limit 300 hodin na nahrávání pořadů a opět Prima+ ve verzi Light. Největší tarif XL zahrnuje přes 180 kanálů a službu Prima+ ve verzi Premium (tedy zcela bez reklam a ve Full HD). Prostor pro nahrávky se zvyšuje na 900 hodin.
S akční slevou přišla také streamovací služba SkyShowtime. U tarifů Standard a Premium nabízí výhodnější cenu na šest měsíců pro nové a vracející se uživatele. Nabídka se vztahuje pouze na měsíční předplatné, roční tarif je stále za původních podmínek. Předplatné je nutné objednat nejpozději 1. prosince.
Standard po slevě 27 % vyjde na 159 Kč měsíčně místo 219 Kč. Prémiové předplatné po slevě 36 % vyjde na 189 Kč měsíčně místo 299 Kč. Po půl roce se tarif automaticky změní na běžnou měsíční cenu, dokud ho uživatel nezruší.
V obou tarifech je možné sledovat pořady bez reklam. Standardní předplatné má maximální rozlišení Full HD a počet souběžných streamů je omezen na dva. V prémiovém předplatném stoupá kvalita až na Ultra HD (4K), souběžné sledování je možné na pěti zařízeních.