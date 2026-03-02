Lupa.cz  »  SledováníTV v březnu zpřístupní National Geographic i v základních balíčcích

SledováníTV v březnu zpřístupní National Geographic i v základních balíčcích

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Televize - divák Autor: Depositphotos

Internetová televize SledováníTV zpřístupní po celý březen dokumentární stanice National Geographic a National Geographic Wild všem svým zákazníkům bez ohledu na typ předplaceného balíčku. Obě stanice jsou standardně dostupné pouze ve vyšších programových balíčcích, v březnu je však budou moci sledovat i uživatelé základních tarifů.

Na stanici National Geographic se v březnu objeví mimo jiné nový seriál Historická proroctví pod lupou, který se zabývá postavami z dějin a jejich údajnou schopností předvídat budoucnost. Každá epizoda nabízí tři příběhy. Jeden z dílů se věnuje legendě o hradu Houska spojené s Karlem Hynkem Máchou. Mladý básník prý na hradě měl děsivý prorocký sen o Praze v roce 2006.

National Geographic Wild zařadí tematický blok Medvědí stezka mapující život medvědů na různých kontinentech. Divákům se předvedou lední medvědi v arktické pustině i pandy v čínských bambusových hájích.

Obě stanice mají českou, anglickou a maďarskou zvukovou stopu. Stanice National Geographic Wild je v HD rozlišení.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).