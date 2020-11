Sledovanost speciálů k americkým volbám: ČT24 přilákala téměř 1,4 milionu lidí

Noční speciály českých televizních stanic k průběhu prezidentských voleb ve Spojených státech měly u diváků ohlas.

Třináctihodinový blok České televize si v průběhu úterní noci a středečního dopoledne pustilo 1,38 milionu diváků. Americká volební noc a následně, vzhledem k průběhu voleb, i další středeční zpravodajské vysílání České televize přilákalo na programech ČT1 a ČT24 k obrazovkám 3,38 milionu diváků. O téměř 250 tisíc více, než u voleb v roce 2016.

Mimořádné vysílání začalo na ČT24 hodinu před půlnocí v úterý 3. listopadu. Do šesti hodin ráno, tedy prvních sedm hodin vysílání, sledovalo ČT24 9,42 % diváků, kteří byli v danou dobu u obrazovek. Následně se k vysílání ČT24 přidala do devíti hodin i ČT1, sledovalo ji v průměru 88 tisíc diváků při podílu na sledovanosti 14,08 %.

Volební speciál ČT24 pokračoval až do středečního poledne, v průměru jej zhlédlo 147 tisíc diváků při podílu na sledovanosti 16,93 %. Od deváté hodiny ranní do dvanácti hodin jej sledovalo 212 tisíc lidí starších patnácti let.

Speciály vysílaly rovněž TV Nova a CNN Prima News. Tyto stanice údaje o sledovanosti zatím nezveřejnily, ale přislíbily je dodat.

