Nova loni porážela konkurenci v hlavním vysílacím čase. Nejvíc zaujal Donutil

Autor: TV Nova Miroslav Donutil v seriálu Záhadné případy

Televizní skupina Nova byla loni nejsledovanější v hlavním večerním vysílacím čase ve všech klíčových diváckých skupinách. Ostatní stanice porazila v nejširší cílové skupině diváků starších 4 let, ve všeobecné základní kategorii diváků starších 15 let i v užších skupinách 15–54 let a 18–69 let.





Na jaře měli diváci Novy největší zájem o pondělní kriminální seriál Specialisté (průměrně 1,15 milionu diváků starších 4 let a podíl 25,19 % v cílové skupině 15–54 let). O něco nižší sledovanost zaznamenal nedělní Odznak Vysočina (průměrně 1,02 milionu diváků starších 4 let, share 24,81 % v cílové skupině 15–54 let). Dramatizaci životního příběhu zpěvačky Ivety Bartošové pod názvem Iveta si průměrně pustilo 975 tisíc diváků starších 4 let. Podíl na sledovanosti v cílové skupině Novy byl průměrně 28,24 %.

V druhé polovině roku zaujala šestá série Kriminálky Anděl (28,55 % share v CS 15–54 a průměrně 1,22 milionu diváků starších 4 let). Nedělní mysteriózní seriál Záhadné případy se stal vůbec nejsledovanějším premiérovým pořadem Novy za rok 2024, když si ho v průměru zapínalo 1,29 milionu diváků starších 4 let. V cílové skupině 15–54 let průměrně zajišťoval Nově podíl 28,05 %.

Nova je spokojená také s výkonem seriálu Jedna rodina (průměrný podíl na sledovanosti 23,66 % v CS 15–54), podvečerní vědomostní show Na lovu (průměrně 26,22 % diváků v CS 15–54) a denního seriálu Ulice (průměrně 28,82 % v CS 15–54). Hlavní zpravodajská relace Televizní noviny dosáhla v roce 2024 podílu na sledovanosti 30,48 % diváků v CS 15–54.

Vyhlášení vítězů hudební ankety Český slavík si nenechalo ujít 1,22 milionu diváků starších 4 let, podíl na sledovanosti v cílové skupině Novy dosáhl 41,94 %. Alespoň na patnáct minut si přenos pustily dva miliony diváků starších čtyř let.

Tematickým stanicím Novy meziročně narostl podíl na sledovanosti v CS 15–54 o 2 % v celodenním vysílání i v hlavním vysílacím čase. Nejsledovanější menší stanicí Novy a zároveň čtvrtou nejsledovanější stanicí na českém TV trhu v celodenním vysílání v CS 15–54 je filmový program Nova Cinema.

Průměrný celodenní podíl všech stanic Novy v cílové skupině 15–54 let dosáhl 32,41 % diváků u televizních obrazovek. V hlavním vysílacím čase od 19 do 23 hodin to bylo 34,95 % diváků.

Ve všeobecné cílové skupině diváků starších 15 let byla v celodenních datech nejsledovanější Česká televize s podílem 30,43 %.

„Stanice celé skupiny denně zasáhly 3,7 milionu diváků starších čtyř let. To je neobyčejný výsledek,“ sdělila Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova. Jako zásah se započítává sledování programu alespoň tři minuty v kuse. „Úspěch nevnímáme jako samozřejmost, opravdu upřímně si vážíme přízně, kterou nám diváci zachovávají. Podle nezávislého výzkumu vidíme, že narostla také divácká spokojenost – Nova je vnímána jako moderní, zábavná a přinášející světové trendy,“ dodala programová ředitelka.

Zpravodajský portál TN.cz každý měsíc navštěvují více než tři miliony reálných uživatelů, patří tedy mezi nejnavštěvovanější české zpravodajské weby.

Všechna data o televizní sledovanosti vycházejí z dat společnosti Nielsen pro Asociaci televizních organizací, zahrnují živou sledovanost a dodatečnou sledovanost v prvních třech dnech po odvysílání.